Monserrat Bernabeu, madre de Gerard Piqué, apoyó a Shakira en su canción con Bizarrap

La Mussic Sessions #53 de Shakira y Bizarrap en menos de media hora se volvió viral en todo el mundo. La canción hace una clara referencia a la infidelidad de Gerard Piqué. La colombiana se desahogó por completo, al punto de que, al día de hoy, los medios de comunicación no dejan de hablar de este tema.

Shakira no solo le tira unos palitos a Piqué, también lo hace con Clara Chía Martí, actual pareja del deportista. Y, hasta nombra a Monserrat Bernabeu, su ex suegra.

El apoyo de Monserrat Bernabeu a Shakira.

A pesar de que Monserrat le había dado el apoyo públicamente a Gerard Piqué, cuando comenzó a salir con Clara Chía Martí, sorpresivamente, ahora, tomó partido hacia el lado de Shakira. ¿De qué manera? Dándole un like a un tweet en donde promocionan el estreno del video.

El like luego lo quitó, pero varios usuarios notaron ese gesto que no pasó por desapercibido. Incluso, Monserrat Bernabeu también le dio me gusta a un comentario en donde criticaban fuertemente a su hijo, Gerard Piqué: “La imagen se la destruyó él mismo, si es un gilipollas nadie tiene la culpa, solo él. Y su carrera se le acabó por chulo, creía que todos le iban a alabar su chulería”, decía el mensaje.

¿Será que Monserrat se dio cuenta que en esta disputa Shakira tiene algo de razón?

