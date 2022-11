Mora de Gran Hermano: "Mantengo una relación abierta"

Varias veces dice que visto desde afuera es un mundo totalmente diferente a cómo se vive adentro de la casa de Gran Hermano 2022. Hace poco más de una semana que Mora Jabornisky (21) se convirtió en la tercera eliminada del reality y aún se sorprende por el éxito que tuvo el programa de Telefe.

“Con los chicos hablábamos y teníamos miedo de que no se viese tanto, bromeábamos con que un día nos iban a sacar a todos juntos por bajo rating. No imaginé jamás tanta repercusión, es raro pero a la vez gratificante cuando la gente me para en la calle para saludarme o pedirme fotos. Más allá de los haters que me contaron porque mis afectos no me dejaron ver nada, en la calle sólo me nutrí de mensajes lindos. Mi novio Sebastián –Breszko(24)–, mi familia y mis amigos me borraron todos los comentarios malos. Sé que no tengo que entrar mucho a Twitter. En Instagram, la gente me escribe: ‘Antes te odiaba pero ahora te amo, volvé’”, cuenta la joven misionera.

Mora y su novio Sebastián.

“Si la gente tomó como bullying lo que le dije a Agustín (Guardis) en la casa, obviamente me arrepiento y volvería a pedirle perdón. Pero en la competencia todo se experimenta distinto. Lo único que lamento de la exposición es que a mi mamá le llegan mensajes como: ‘tenés un varoncito’, ‘es lesbiana por tener el pelo corto y usar remerones’,‘el novio seguro es gay’... y cosas así de las que estaba acostumbrada en menor medida pero ella no... Estamos muy atrasados todavía”, agrega la joven misionera sobre la relación flexible que tiene con su pareja de hace 1 año y siete meses.

Mora, la tercera eliminada de Gran Hermano.

“El 9 de abril de 2021 empezamos a salir después de conocernos por amigos en común en Posadas, Misiones, de donde somos los dos. Apenas vi a Mora, además de ser súper hermosa, me enamoró que está siempre de buen humor y es una persona extrovertida, con quien puedo contar para todo. Nunca la escuché decir nada malo de nadie”, manifiesta por su parte Sebastián luego de reencontrarse con su novia en una distendida producción de CARAS en el barrio de Recoleta.

“De ‘Seba’ me enganchó su forma de ser, que no tenga maldad, es el ser más bueno y cariñoso que conozco. Tenemos una relación abierta, desde el primer momento que nos conocimos planteamos eso. Me gustan los vínculos sin etiquetas. Incluso hablamos que si por alguna estrategia del juego tenía que estar con alguien en la casa, estaba permitido. Le consulté si le molestaba si se daba a mi favor estar con un hombre o una mujer en GH y me dijo que no”, expresa ella y él asiente con la cabeza.

En 2019, Mora se instaló en la ciudad de Buenos Aires para estudiar Ingeniería Civil. Y si bien tiene pensado terminar la carrera, a su vez le seduce lo relacionado a las redes sociales y al streaming. “Me gustaría aprovechar esta exposición para que la gente me conozca bien y se limpie mi imagen. Hay cosas sacadas de contexto que se vieron mías que no me representan, sería lindo que me conozcan de verdad. La TV es lo que menos me atrae, me siento más cómoda en programas de radio o como streamer”, confiesa.

Y en base a su juego, concluye: “No me relacioné tanto con ‘Coti’, Julieta o Daniela porque no tenía muchos temas en común: a ellas les interesaba tanto el maquillaje como la moda y a mí no me mueven ni un pelo, yo no me maquillo ni tengo mucha producción. Mi idea fue rodearme de la gente que creía fuerte y que al salir me di cuenta que son los más débiles. Todavía no veo un ganador definido porque la casa va cambiando todo el tiempo. En la semana que me fui a Coti le salió la jugada perfecta pero después hizo todo mal. A veces hay cosas fortuitas del día a día que influyen en la marcha sin que uno las prevea. Lo que más extrañaba en la casa era lo afectivo: dormir abrazada con mi novio o tener una charla natural con alguno de mis afectos sin estar pendientes de las cámaras. Por momentos, dormía abrazada a Nacho, ‘Conejo’, Thiago o Agustín y quizás desde afuera parecía que quería estar con todos y nada que ver: sólo pasa que en el encierro uno necesita una contención.... Si bien todos merecen ganar, me gustaría que lleguen a la final mis amigos: Nacho, La Tora y Cata.

Agradecimientos: Rie Palermo. Maquilló y peinó:@agustinamkestudio para @silvinaroccisano con productos @cosmeticosemolan. Prensa Telefe.