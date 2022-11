Romina de Gran Hermano contó como fue su casamiento y Alfa reveló que estuvo Luis Miguel

Julieta, Romina, Alfa, Marcos, Agustín, Conejo, Daniela y Thiago, los hermanitos de la casa mas famosa del país, tuvieron una charla donde compartieron anécdotas de las cosas que pasaron en su vida.

La ex diputada Romina Uhrig, contó la celebración de su boda, con Walter Festa, el ex intendente de Moreno.

“A mi fiesta vinieron y tocaron Los Ángeles Azules y después cerraron Los Sultanes”, contó Romina a sus compañeros.

Luis Miguel en la boda de Romina Uhrig

Romina no solo contó quienes fueron animar a su fiesta de casamiento, también de los invitados que estuvieron presentes. “Habían muchos intendentes también, vino (José) Ottavis, vino la boxeadora, la Tigresa Acuña con su marido. Fue muy divertido mi casamiento. No se imaginan lo que fue”, contó la participante ante la presencia no solamente de políticos, también de figuras del espectáculo.

“A mi casamiento vino Luis Miguel”, reveló Alfa dejando a sus compañeros sorprendidos, pero también con desconfianza por no creer que el artista internacional estuviera presente.

El accidente de doméstico de Alfa

Walter Alfa vivió un accidente doméstico, cuando se encontraba en al cocina picando verduras. “Ay, me corté” dijo el sexagenario.

“¡Ay, no! ¿Mucho? Pero vos sos boludo, también, Alfa. ¿Como vas a cortar así de rápido?”, dijo la exdiputada Romina, quien se encontraba en la cocina. La política le pídió a María Laura, alias Cata, que le alcanzara un aposito para poder cubrir la herida.

“Eso es porque sos bruto”, le decía Romina mientras lo retaba. “Te podrías haber cortado un pedazo de dedo... Nooo, te cortaste un montón, Alfa”, agregó mientras le mojaba el dedo en agua.