Mora Eva, la nieta "influencer" de Ernestina Herrera de Noble

El 3 de mayo de 2010, se festejaba el Día internacional de la Libertad de Expresión. Ese día, el hijo de la recordada empresaria Ernestina Herrera de Noble, Felipe Noble Herrera (43) y Vanesa de Franceschi Sadi (43) recibieron con felicidad la llegada de su primera hija, Mora. Ninguno de los dos imaginaba que esa pequeñita iluminaría sus vidas para siempre.

Con sus rulos marcados , sus ojos oscuros y un rostro que mezcla las facciones de su papá y su mamá, desde muy chiquita los sorprendió con su histrionismo y su inteligencia. A medida que fue creciendo afloró en ella una personalidad fuerte y un carácter definido que sorprendía a todos los que la rodeaban.

Para su abuela Ernestina, Morita fue su primera nieta y el mejor regalo de la vida. A pesar de que era la titular de un holding importante como ClarÍn, le gustaba pasar tiempo con Morita y no tenía problemas en sentarse en el piso para jugar con ella mientras decía que le recordaba a Felipe cuando tenía esa edad. Entre Mora y “Pitty”, como llamaban sus íntimos a la empresaria, había una conexión especial. Apenas tenía 2 años y ya le cantaba y bailaba “Marina”, la canción preferida de su abu. Se movía con una gracia que embelesaba a la señora de los medios de comunicación.

Vanesa, su madre, recuerda cada detalle de esas cenas en familia. “Mora siempre fue muy alegre y madura. Ibamos a los restaurantes preferidos de Pitty: Sottovoce, Piegari o Mirasol y nuestra hija era una adulta más. Llevaba sus lápices de colores y un librito para dibujar o a lo sumo veía una peli en su reproductor. Le encantaba estar con nosotros pero se adaptaba a cada lugar al que íbamos”, cuenta Vanesa y agrega, “Recuerdo que un día Ernestina le dijo: ‘Yo soy una persona mayor y sé que cuando vos seas grande, serás una mujer responsable y quiero que tengas mucha fortaleza. Sé que vas a ser una mujer muy exitosa. Una gran triunfadora’. A pesar de que era una niña, aún recuerda esas palabras. Tiene muy presente a sus dos abuelas, tanto a Ernestina, la mamá de Felipe como a Hilda Sadi, mi madre. Dos grandes mujeres que lamentablemente ya no están con nosotros”, dice Vanesa, quien es abogada recibida en la Universidad de Buenos Aires y desarrolla tareas sociales en el Grupo Clarin.

Mora tiene un estilo definido a pesar de su corta edad. Hasta hace un año, su madre le elegía la ropa que usaba pero ahora ella la selecciona e incluso le divierte vestirse con looks parecidos a su mamá. Amante de la música, siempre le gustó Kate Perry. La primera vez que fue a ver uno de sus recitales fue en NewYork. Tenía 4 años y le gustaba ponerse una peluca azul como el color de pelo de Kate. Incluso conserva las fotos donde aparece con ese tono de cabello. A los 7, sus padres la llevaron a Miami a ver otro show de Kate.

Cinco años después del nacimiento de Mora, Vanesa y Felipe fueron papás de León, y lejos de ponerse celosa, su hermana lo convirtió en su mejor tesoro y en su partenaire preferido para sus “presentaciones”. En ese mismo tiempo, se empezó a notar que la vocación artística de Morita iba “en serio”,

“Cuando sentimos que la pasión de nuestra hija por lo artístico era real, era verdadera, la mandamos a estudiar comedia musical Este año no pudo asistir por la pandemia. Es muy histriónica. Recuerdo que a los 5 años en el colegio tuvo que disfrazarse de tigre para una fiesta, y le dije: ‘Vos tenés que cantar y sentir que realmente sos un un tigre’, y ella lo tomó al pie de la letra y se ‘comió’ el escenario, y muchos nos felicitaron. ‘Esta chica es una artista’, nos decían algunos padres que estaban allí”.

"Ahora está a full con tik tok. Tiene una cuenta con muchos seguidores y está fascinada. Conoce todo tipo de música. Temas de cuando yo era chica. Cuando la imita a Tita Merello y canta “Se dice de mi”, nos impresiona a todos. En una oportunidad se animó a desfilar para Carlos Di Doménico y por su soltura y su gracia fue increíble. Quiere actuar en cine, teatro, novelas. ¿Cómo puedo hacer lo que tanto quiero? Me dijo un día. Y decidí apoyarla. Valeria Lynch la becó para ir a alguna de sus escuelas pero no pudo asistir por la pandemia. Ella es autodidacta. En estos meses hizo gimnasia con nosotros. E incluso se suma a entrenar con nuestro personal trainer Fernando Rolla. Ella lo admira porque fue campeón mundial de Aeróbica Deportiva. En lo artístico ella dice que su padrino artístico es un periodista que entrevista a las Divas”, dice la madre conmovida al hablar de su nena. Todo en ella, la emociona. Sobre todo su sentido solidario. El mismo que tuvo Vanesa desde chica, incentivada por sus padres y que hoy la convierte en un referente solidario.

“De repente me dice: ‘Hay que llevar leche a Conin. Te puedo acompañar’. Y me gratifica porque nunca hay que preguntarle si quiere ir. Ella sola se ofrece. Es colaboradora. Yo lo viví en mi casa y Felipe en la de él. Hoy Morita comparte con nosotros el espíritu solidario. Se interesa por el Medio ambiente. Quiere que haya paz en el mundo. Ese es su lema. No entiende como los seres humanos somos tan complicados. Se preocupa por los animales, los cuida. Nos ha pasado de encontrar a un perrito y se fija si tiene la chapita y dice:’llamemos al dueño’. Es my sensible”, continúa Vanesa.

Hoy toda la familia Noble-De Franceschi habita la casa en la que vivió Ernestina y recuerdan cuando ella se mataba de risa con los shows de la nena. León sigue mucho a su hermana aunque él es más intelectual y le gusta mucho el fútbol pero se suma a hacer cosas con ella. Cuando alguno de los colaboradores de la familia cumple años, hay festejo y ellos dos son los encargados de llevarles la torta cantando el “Feliz Cumpleaños”.

Según sus padres, Morita se preocupa mucho por los adultos mayores, por las amigas, si nota algún problema dice : ¿Podemos ayudar?. “Tiene empatía con las personas grandes. Y creo que eso no se enseña. Se nace así. Y Mora tiene una mentalidad muy positiva. Mi mamá le enseñaba a rezar, le hablaba de Dios, de Jesús, le daba las bendiciones y actualmente Mora reza y se acuerda de sus abuelas y pide por las personas necesitadas. El año pasado rezábamos una oración interreligiosa. Lo hacíamos en conjunto con el instituto de Dialogo Interreligioso, Red Solidaria y Fundación Noble. Y ella me acompañaba en la oración, se encargaba de prender la velita y compartíamos ese momento tan especial. Me enorgullece su sensibilidad.”, confiesa Vanesa. En su lujosa mansión de Martinez, Morita charló con CARAS y habló de su vida y sus sueños con una claridad y sabiduría que asombran y conmueven.

—Mora, ¿Qué es lo que más le atrae de su mamá y lo que más le gusta compartir con ella?

—Lo que más me gusta de mi mamá, es su forma de ser y la forma en la que cuida lo que es suyo y lo de sus hijos. Me gusta compartir una charla con ella y mirar la tele juntas. Que me hable de igual a igual y si no entiendo algo, pregunto.

—¿Y lo que más le gusta de la personalidad de su papá? ¿Qué cosas comparte con él?

—Lo que más me gusta de mi papá es su forma divertida de ser y cómo cuida lo que quiere. Me encanta cuando jugamos juntos con nuestros perros Zoe, Mía y Frank.

—¿Qué es lo que más le gusta en la vida?

—Lo que más me atrae es cantar, bailar y actuar.

—¿Cuál es su comida preferida?.

—El sushi y las milanesas. El pollo no me gusta nada.

—¿Cómo se lleva con su hermano León?

—Mi hermano es muy cariñoso y me gusta mucho jugar con él. Ahora estamos practicando boxeo en Sport Club con Cristian Palacios y nos divertimos un montón.

—¿Hacen algunas tareas en la casa?

—Mamá nos enseñó que desde chicos hay que aprender a hacer todo los trabajos de la casa. Y hemos aprendido porque ella nos dice que en la vida hay que estar preparados.

—¿Qué lugar de esta casa le gusta más?

—Muchos. Soy feliz viviendo con mis padres, mi hermano y mis perros en la casa que mi abuela tanto quería. Lo que más me gusta de mi casa es mi cuarto. Porque lo tengo como a mi me gusta y además, es el lugar donde puedo estar tranquila.

— ¿Y le gusta cocinar?

— Me gusta bastante. Me salen bien los hot cakes. A veces los hago en distintos colores y disfruto mucho de hacerlos.

—¿Tiene buenas amigas?

—Mis mejores amigas son Oni y Joji. Las conocí a los dos años. Oni es la persona que más me apoyó siempre. Con ella y Joji somos como hermanas. Inseparables. La verdad, las quiero mucho.

—¿Es creyente?.

—Creo en Dios y tengo un santuario en mi cuarto y tres millones de rosarios (risas). Tanto mi mamá como mi abuela Hilda me inculcaron el rezo a Dios y desde ahí soy muy creyente. Me da mucha paz. Me hace bien creer en Dios y rezar.

—¿Le gusta la moda? ¿Cuál es su ropa favorita?

—Si, me encanta. Los colores que mas me gustan son el rosa el amarillo y el negro. El negro lo uso más porque es mi color favorito Y lo que no me pueden faltar son los borcegos y los jeans, ya sean azules o negros. Uso remera manga larga blanca o negra abajo y otra remera manga corta arriba que contraste con el color de la de abajo. Me pongo cadenitas, me plancho el pelo y me hago delineado en los ojos. Y si bien tengo camperas de cuero, no las uso por respeto a los animales. Para protegerlos Prefiero las de jean.

—¿Le gusta mirar televisión, series o películas?

—No tengo programa de tv favorito pero la peli que más me gusta es “It” y la serie “ Stranger Things”. Amo a Finn Wolfhard y Millie Bobby Brown.

Eva Mora y la famosa que marca su camino

Una persona que ha influido mucho en la vida de Morita a pesar de su corta edad, es Greta Thunberg, la activista medioambiental sueca “Es adolescente y ha sido una buena influencia para mi. Yo soy una defensora del medio ambiente. Me gusta aportar desde mi lugar y siento que si todos aportamos nustro granito de arena podemos hacer mucho”

Fanática de TikTok , Mora disfruta con las canciones de Cardi B. Si bien tiene 10 años ha logrado imponer su estilo y su carrera como It Girl va in crescendo.

Su mamá, Vanesa la escucha y no deja de sorprenderse a pesar de que siempre está pendiente de sus hijos. Felipe es un papá enamorado y la mira y la disfruta. ”Nuestra hija es muy buena amiga. Hace reir a las amigas, es solidaria y las ayuda, la quieren porque es buena persona. Gracias a Dios la quieren por cómo es ella. Noto que si alguien hace bullying a otra se mete para defender. Es de conciliar y acercar pero también se expone. Es justiciera y ha salido lastimada por querer ayudar. Era muy chica cuando empezó a llevar bolsas al colegio para juntar los residuos que quedaban en el piso. En Uruguay cuando íbamos a veranear, nos unimos a una campaña para recolectar basura que había tirada en las playas. Pronto vamos a trabajar en una exposición con el artista Marcelo Toledo por la lucha contra la violencia de género. Yo soy su referente solidaria y también participará Fabiola Yañez, la esposa de nuestro presidente Alberto Fernández. Le hablamos del tema y se mostró muy interesada en colaborar. Y Morita sigue de cerca todo el tema”, agrega su mamá. Mora la escucha y asiente.

Se nota que la admira aunque no espera su consentimiento a la hora de manifestar sus ideas. “En el colegio me reconocen porque soy la nieta de Ernestina Herrera de Noble y porque salgo en revistas con mis padres. Eso en un tiempo me molestaba porque no entendía nada. Pero ahora no. ¿Las cosas que me enojan? las injusticias y que la gente no se comporte como debe comportarse. Me enoja bastante que cuando digo algo, no me crean. Cuando noto que no me creen y lo expresan en la cara o los gestos. Me duele”, dice Morita.

Eva Mora y la influencia de las redes sociales

Cuando habla de lo que quisiera ser cuando sea grande, parece tener los objetivos claros. Dice que luego de terminar la secundaria, seguirá la universidad y le gustaría algún día radicarse en el exterior para seguir estudiando. Se proyecta junto a las amigas. Lo que más asombra de ella es su sensibilidad.

“Tiene mucha intuición, percibe cosas que por ahí gente más grande no lo hace y su forma de ser es súper extrovertida. Su perfil es histriónico y tiene su facilidad para imitar a la gente. Está con alguien, lo observa, lo estudia y después lo imita. Se duerme tarde. En casa somos de tiro largo. En 2020 extrañó mucho el colegio. Ama el deporte. Hace hockey, fútbol y patinaje sobre hielo”, cuenta Vanesa sin que su hija la interrumpa.

En cuanto a las materias que más le gustan en el colegio Mora dice que “Me fui amigando con casi todas, pero la que no me gusta tanto es inglés. Al principio fue bastante difícil y después me empezó a gustar más. Pero lo que más me atrae es pintar. A mi abuela Ernestina le gustaban mis dibujos y mis pinturas. Recuerdo que mi abuela era una persona muy fuerte. Y que las cosas que le decían que la podían afectar o tirar abajo, le resbalaban y seguía firme. El mensaje que me dejó es que mire hacia adelante, que no me frene y que siga lo que más me gusta hacer, que siga mis sueños”, dice con emoción genuina. Su madre agrega que su hija era muy chica cuando empezó a demostrar interés por la pintura.

“Una vez nos pasó que fuimos a recorrer museos y en el Museo del Prado nos quedamos frente a Las Meninas de Velásquez, y le expliqué que en el mismo cuadro se veía reflejado al pintor Velázquez. Como se empezó a interesar en el arte le compramos un libro, “Enigma en el Prado” y “Cómo hablar de arte a los niños”. Además tenemos nuestro amigo Rodrigo Cañete quien es crítico de arte que cada vez que vamos aun museo nos orienta para que vayamos por tal o cual sector y la acostumbramos a Morita a ver las obras desde chica y desde un lado más profundo con un ojo más aguzado. En Punta iba feliz a visitar a Páez Vilaró a Casapueblo y nos daba un regalo a cada uno. Ella tiene los libritos para pintar con dedicatoria de Paez Vilaró”.

Su abuela materna Hilda Sadi, quien falleció unos meses después que Enestina, fue muy importante para Mora y su recuerdo está muy vigente en su mente. “Lo que más me gustaba es que era muy protectora. Si mis papás me retaban y yo lloraba, ella venía y los retaba a ellos. Y lo que le importaba era cuidar las personas que amaba. La quería mucho y la extraño mucho, la verdad. El mensaje que me dejó es proteger a las personas que me importan. Que no me manejen las personas ni que me hagan mal. Que yo me maneje a mí misma”, confiesa con su estilo adulto que sorprende en cada declaración. Como cuando dice que admira a la vice presidenta electa de EEUU y considera que es un ejemplo a seguir. Es una nena, pero su madre asegura que sabe elegir los ejemplos a seguir. “Le encantaría conocerla a la vice de USA. En realidad le gustaría conocer a todas las que hacen e hicieron historia en Argentina. Y en el mundo, porque como ella misma lo expresa: Quisiera cambiar el mundo para el bien común”.

Prod Sol Miranda