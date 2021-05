Gustavo Sofovich y Mora Godoy terminaron su romance: los motivos

Mora Godoy y Gustavo Sofovich dieron por terminado su romance. La bailarina y el productor de Polémica en el Bar, comenzaron a salir durante 2020 pero la relación no prosperó.

Pese a que es muy reservado, desde el entorno de Sofovich indican que el final del vínculo llega por los tiempos de cada uno, el trabajo, las exigencias en medio de la pandemia habría provocado un desgaste de la pareja.

“Mora es un ser humano con una sensibilidad inmensa, inmensa. No es una mujer más en mi vida: es una mujer... no quiero hablar mucho de Mora, pero me partió la cabeza”, había revelado Gustavo en "Vino para vos" el programa de Tomás Dente, donde elogió a la bailarina.

En otra esa misma charla con Dente, el productor había reconocido que Mora "no es una mujer más en mi vida". “Nada de esto estaba planeado. Pero nos estamos conociendo y nos llevamos muy bien. Yo siempre le digo: ‘Por suerte conociste a este Gustavo, del cual yo me estoy enamorando’. Es una mina diferente, Mora, un ser humano diferente. Con una sensibilidad diferente para todo: para su arte, para conmigo”.

Ignacio "el Pantera" Sureda confirmó que tuvo un romance con Mora Godoy

Mientras se prepara para un 2020 en donde busca encabezar su propio proyecto teatral y espera integrar la cuarta temporada de "El Marginal", Ignacio "el Pantera" Sureda, dialogó en "El Show del Espectáculo" por AM 1300 La Salada. Confesó que hubo una historia con Mora Godoy quién también se prendió en la nota ya que estaban juntos en la casa de ella. También dejó a entrever que estuvo con Majo Martino y con Sol Pérez. Confesó que con Natalie Weber "se casa" y confesó que sufrió bullying y hasta manejó un remis. También dijo que le encantaría salir con Nicole Neumann y dejó en suspenso si pasó algo con Alejandra Maglietti.

“Con Mora somos muy amigos. Hubo una historia y vino una larga amistad”, dijo y cuando le consultaron si había “derecho a roce” dejo las puertas abiertas al no responder la pregunta. “A ella la ves bailando y se te pone la piel de gallina”, sentenció. Nos conocemos de antes de “ El Marginal”.

