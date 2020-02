Mora Godoy habló de los rumores de romance con Nacho "el Pantera" Sureda

La última vez que tomó vacaciones fue hace dos años. Por eso en su reciente desembarco en Mar del Plata, con “Esa Mujer Es Tango”, los viernes y sábados en el teatro Auditorium, la renombrada bailarina de tango se permitió un respiro. “Llegamos hace más de una semana pero no paramos porque estuvimos con el montaje del espectáculo y los días de show no vengo a la playa porque ensayo seis horas antes. Hoy fue nuestro primer chapuzón en el mar”, cuenta Mora Godoy (42) a CARAS mientras le sugiere a su hija Bianca (12) que suelte su cabello para las fotos.

“Tiene mucha personalidad y carácter, cuando quiere algo lo consigue y eso lo aprendió de su mamá. ¡Somos mujeres con carácter!”, advierte sobre la joven que estudia danza jazz, tango y que se inscribió para tomar clases de canto y actuación. “Me parece que tiene que tener una buena formación artística y después que ella decida lo que quiera hacer”, agrega su mamá a orillas del balneario “Bosques del Faro Village”. Sin compromisos sentimentales, aunque en la semana de su estreno se la vio muy cerca del actor Nacho Sureda (figura de “El Marginal”) que viajó a Mar del Plata para ver su espectáculo, la coreógrafa y productora goza de su soltería.

“Sigo soltera pero no en la búsqueda de nada. De un compañero de vida, no de cualquier persona. No busco novio, sino un compañero. Cuando aparezca estaré feliz pero por el momento la estoy pasando súper bien. A mi hija no sé si le gustaría tanto porque me quiere sólo para ella”, confiesa y entre risas responde al rumor que la vincula con el actor que interpretó a “Pantera”.

“Somos muy pero muy amigos desde antes de El Marginal… Nos conocemos de la vida. Lo quiero muchísimo y vino especialmente al estreno. No voy a decir nada más”, repite con su pícara sonrisa.

Producto de una vida saludable, que incluye gimnasio a diario y una dieta de mucha proteína y poco hidrato, la mujer que hizo bailar a Barack Obama luce un físico privilegiado. “Me cuido mucho y a mi hija la concienticé bastante de la vida sana y el comer sano”. Con entradas accesibles “para que todos puedan llegar al tango”, Mora y su compañía de danza, con doce bailarines en escena y más de quince años de trayectoria internacional que avalan su talento, cierran un gran año. “El 2019 fue una bomba, hicimos 419 shows y estamos en “Tango Porteño”, de lunes a lunes, los 365 días del año”, dice. Y sin pausa anticipa con ansias: “De acá nos vamos al cierre del Festival de Zárate el 24 de febrero y el 29 cierro la “Fiesta del Sol”, en San Juan. También se viene un proyecto muy grande que tiene que ver con la cultura inclusiva del tango”.