Pampita y Morena Rial: Se filtró la propuesta de la conductora hacía la mediática

Pampita tuvo como invitada a Morena Rial en su programa "Pampita Online". Allí ambas hablaron sobre Córdoba, trabajo y los medios. La modelo indagó sobre el futuro profesional de la hija de Jorge y le hizo un propuesta en vivo.

"¿Ser panelista de Pampita Online, te gustaría?", le preguntó Pampita a Morena. "Sí, o sea, yo quiero basicamente meterme en... Pero bueno, todo con su tiempo", respondió la joven, A raíz de eso, la conductora le pregunto si volvería a Buenos Aires y ella aseguró que se encuentra buscando un nuevo departamento en la zonas más top de Capital.

"Ahora ya me quiero volver", dijo Morena, y agregó: "Voy hace como 8, 9 años (a Córdoba) y me gusta mucho. Tengo muchos amigos, es más tranquilo y no hay tanto lío. Y de lo tranquilo también es aburrido, ¿viste cómo soy?".

"Pero de a poquito te querés meter en la tele", interrumpió Pampita y Morena confirmó las palabras de la modelo y agregó que haría "lo que de",

Morena Rial desafió a la producción de “MasterChef Celebrity”

Hace algunos días y con asiduidad, Morena Rial viene repitiendo, en sus redes sociales, que está interesada en ser parte de “MasterChef Celebrity”.

Sin embargo, la hija Jorge Rial, utilizó el juego de “preguntas y respuestas” con sus seguidores de Instagram, para desafiar a la producción del programa y se animó a exponer su punto de vista.

“¿Vas a entrar a ‘MasterChef?”, le preguntan a More, quien sin pelos en la lengua aseguró: “La verdad me gustaría porque me parece súper interesante la competencia…pero nunca se comunicaron, así que para mí tienen miedo que humille a los demás con mis platos dignos de la realeza ¿Polino, vos qué opinas?”, bromeó Morena Rial.

Así More Rial se postulaba para "MasterChef Celebrity"

Mientras todavía queda definir quién será el ganador de MasterChef Celebrity 2, la producción de Telefe ya se prepara para lo que será la tercera entrega del ciclo culinario que conduce Santiago del Moro.

En medio de una lista de posibles participantes, Morena Rial parece pedir pista para formar parte del certamen. A través de su cuenta oficial de Instagram, la joven compartió algunas preguntas que le hicieron sus fans y fue contundente. "¿Estarías en Masterchef?", le consultaron. "Nunca me lo propusieron. Lo pensaría, no cocino muy bien pero le pongo onda", afirmó la hija de Jorge Rial.

Previo a esta afirmación, More había revelado que está "evaluando propuestas laborales en Buenos Aires de televisión y otros proyectos".