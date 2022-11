More Rial confiesa de quién está enamorada

Como siempre, More Rial está en la boca de todos. Desde hace varias semanas la prensa ha estado especulando de que la hija del mítico animador, Jorge Rial, se encuentra enamorada de un misterioso futbolista. Se trataría de Gonzalo Cabral, el mejor amigo de su expareja Facundo Ambrosioni.

La cuenta de Instagram @chusmeteando1 afirmó que la joven influencer había vuelto a creer en el amor: "Te cuento que More Rial está de novia con un amigo de su ex, el papá de su hijo. Esto hizo que los hombres se pelearan”, señaló dicha cuenta. Incluso, mostraron una evidencia que confirmaba el romance: Un capture donde se observa que ella le comentó una fotografía al deportista: "Buenooo", junto a un emoji de carita enamorada.

Sin embargo, More salió al cruce para explicar que es lo que realmente sucede. A través de Mitre Live, el periodista Juan Etchegoyen señaló que se contactó con la protagonista de este escándalo: "Hablé con Morena Rial que fue vinculada a un futbolista en los últimos días. Les diría que está un poco enojada por los rumores de romance que le han creado, obviamente me desmintió este romance con Gonzalo”.

"Yo le había escrito cuando salió la noticia, me respondió de manera escueta diciéndome que no tiene nada que hablar. ´No tengo nada que hablar, no existió absolutamente nada´, me dijo. Me desmintió categóricamente esto", agregó el comunicador, resaltando que estos rumores la han sorprendido. Además, le exigió que aclare que en la actualidad está soltera y que seguirá así por mucho tiempo.