Yanina Latorre confirmó que Jorge Rial se separó porque Romina Pereiro gritaba mucho

Yanina Latorre es la panelista más picante del medio. Tiene toda la información de las figuras del espectáculo y su picardía no le permite guardarse nada de nada. Además de contar escándalos y dar detalles de la vida privada de los famosos, también es punzante a la hora de dar su opinión sobre los hechos. Esta vez, se subió a la polémica que generó Jorge Rial cuando hizo un comentario sobre Romina Pereiro y el motivo de su separación.

Jorge Rial y Romina Pereiro mantuvieron una relación que tuvo su máximo pico cuando se casaron. Sin embargo, parece que la alianza no fue del todo fructífera y se divorciaron al poco tiempo. Recientemente, en Argenzuela, ciclo que conduce en C5N por las tardes, tuvo un exabrupto y reveló un motivo del divorcio. En medio del griterío que había en el programa por un debate álgido que se había generado, el conductor estalló: "¡Me separé para que no me griten!", dijo en tono de broma.

Jorge Rial en una nota con Socios del Espectáculo

Por lo que se generó en los medios y en las redes sociales a raíz de su frase sobre Romina Pereiro, Jorge Rial tuvo que aclarar que se trataba de un chiste. Pero fue Yanina Latorre la que se encargó de afirmar que Romina Pereiro es "gritona" y aseguró que tiene material que la deja en evidencia. Esto fue después de que se generara un revuelo enorme por las declaraciones del conductor y que los usuarios en las redes sociales cuestionen el papel en el que dejó a su ex mujer.

Yanina Latorre en LAM

América TV compartió una nota que le hizo LAM, programa de Ángel De Brito por las noches, a Jorge Rial sobre el tema, y Yanina Latorre salió a bancar al conductor sobre sus dichos. La panelista respondió con picardía la publicación de twitter de América y puso: "Tengo un audio de ella gritando mucho", confirmando lo que dijo el conductor cuando sus panelistas no paraban de gritar.

Jorge Rial tuvo un exabrupto y reveló por qué se separó de Romina Pereiro

En Argenzuela se arman debates constantemente y los periodistas que integran el panel son muy efusivos a la hora de dar su opinión y contradecir al compañero. Entonces, no es raro que se generen momentos en los que uno habla encima del otro con un tono de voz alto. En una de estas ocasiones, Jorge Rial se hartó y lanzó: "¡No griten más, por Dios! Yo tendría que estar viendo la Champions en mi casa... ¿Qué mierda hago acá? Yo tendría que estar haciendo un programa de cocina a la mañana, a las 15 veo la Champions y a las 19 voy a buscar a mi nieto".

Romina Pereiro en Instagram

Luego, continuó con su descargo e hizo un chiste en referencia a un posible motivo de su divorcio con Romina Pereiro. "Pero no... ¡Estoy acá y todos gritan y gritan! ¡Me separé para que no me griten! ¡Me divorcié para que no me griten y vengo acá y me gritan Mariana, Brancatelli, también bajan del cuarto a gritar! ¡Es un quilombo! Encima, ¡de ustedes no me puedo separar!", sentenció Jorge Rial con una frase que dio de que hablar en las redes sociales y en los medios.

