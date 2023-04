Jorge Rial rompió el silencio luego de expresar que se separó para que no le griten: "Estoy equilibrado"

Jorge Rial reveló días atrás en el programa que conduce en C5N cuál fue el motivo por el que se divorció de Romina Pereiro: "¡Me separé para que no me griten! ¡Me divorcié para que no me griten y vengo acá y me grita Mariana, Brancatelli, también bajan del cuarto (piso) a gritar! ¡Es un quilombo! Encima ¡De ustedes no me puedo separar!".

Sus dichos generaron polémica ya que Romina Pereiro desmintió que eso sea real por lo menos en la relación de ellos y en diálogo con Revista Pronto, aseguró: "Ni idea lo que me contás… Pero no creo. Tengo el mejor recuerdo de nuestra relación".

Jorge Rial y Romina Pereiro en su casamiento.

Sin embargo, es recién ahora que Jorge Rial se refirió a lo que dijo en "Argenzuela". Desde "LAM", le consultaron si está enamorado, por lo que el periodista respondió: "De la vida. Estoy en un gran momento de verdad, por eso hago chistes. Es joda".

"Estoy muy equilibrado, no tengo deuda con la vida, estoy muy bien. Tengo un nieto hermoso, lo estoy disfrutando, lo llevo al colegio. Me va bien en la tele, me va bien en la vida, ahora viajo, estoy armando cosas afuera espectaculares, estoy muy bien", agregó Jorge Rial evidenciando tranquilidad. Así fue como asumió que fue una broma lo que dijo respecto al motivo de su divorcio.

Jorge Rial disparó filosísimo contra Pampita

Es de público conocimiento que Flor Moyano radicó la denuncia por abuso y aunque en su momento elevó su reclamo a la producción de "El Hotel de los Famosos" reality en el que todo ocurrió, Pampita, como conductora del mismo, se llamó al silencio.

"El tipo (Juan Martino) hay partes donde se nota, y después a mí me llama mucho la atención el silencio de Pampita porque él Chino Leunis, al principio, habló del tema, se solidarizó", sentenció el conductor de "Argenzuela".

"Dos cosas me llaman la atención el silencio atroz de Pampita, porque fue algo público, vos te lo reservás en tu casa. Es atroz y avergonzante que se haya mantenido en silencio sobre esto", manifestó Rial como primer indicio de sospecha.