More Rial filtró el episodio más violento que tuvieron Jorge Rial y Silvia D'Auro: "Se cortaba los brazos con el cuchillo"

More Rial abrió una Caja de Pandora sobre la vida del mítico conductor Jorge Rial. El pasado lunes la joven llegó al piso de "A la tarde", programa que conduce Karina Mazzocco en América TV y reveló los secretos más oscuros de su relación con su padre, además de detalles inéditos de los amoríos que ha tenido el presentador durante toda su vida. En dicha nota se conocieron sucesos que pasó junto con Silvia D'Auro, La Niña Loly, Agustina Kampfer y Romina Pereiro.

Precisamente sobre cómo era la vida con Silvia D'Auro, More Rial fue muy específica. Aseguró lo mal que la pasó en casa mientras su madre adoptiva estaba a cargo de ellas, pero después, desclasificó un violento suceso que ella protagonizó junto a Jorge Rial y que tiene como lugar una fiesta de fin de año.

Cómo fue la violenta pelea entre Jorge Rial y Silvia D'Auro

Primero, la influencer comenzó explicando que en el country donde ella y su hermana Rocío vivían junto a Jorge Rial y Silvia D'Auro era "una locura todo". "Era una casa en un country, inmensa, gigantesca, y volaba de todo. Yo tenía mi habitación en diagonal a la de ellos, y pasaba de todo. Volaban sillas, volaban celulares, se escuchaban gritos. Era terrible", recordó una consternada More Rial.

Silvia D'Auro junto a Jorge Rial.

Posteriormente, More afirmó que a pesar de que había un ambiente de intensa hostilidad, nunca vio algún acto de agresión. "Violencia de pegarse o de golpearse nunca vi, pero los gritos eran permanentes y constantes", comentó.

No obstante, con el pasar de los minutos, a More Rial se le vino un recuerdo sobre el peor episodio violento que protagonizaron sus padres. Según la joven, todo ocurrió en una fiesta de fin de año, aunque cabe destacar que no tiene mucha precisión de la fecha. "Empezaron los gritos, otra vez. Pero eran tremendos. No se dan una idea. Se decían de todo. En un momento, a las dos de la mañana, ella viene y nos dice 'armen las mochilas que nos vamos de mi mamá'. Entonces, como con la loca esa teníamos mucho miedo, bueno, me armé la mochila así nomás y le pregunté '¿Y papá?' y me dijo 'No, papá no viene con nosotras, que nos vamos'", relató.

More Rial abrió una Caja de Pandora.

Luego, detalló muy específico cómo encontró a su padre en el suelo con un cuchillo. "Cuando llegué al living, que te repito era un living enorme, tremendo, en una casa muy lujosa, lo veo a mi papá que estaba tirado en el piso en un costado y cortándose los brazos con un cuchillo. Y se los cortaba así, zig, zig, zig, zag, zag, zag. ¡Se cortaba los brazos con el cuchillo y lloraba mi papá! Era una locura todo, era muy muy feo. Y yo dije 'no me puedo ir con mi viejo así'. Fue una cosa horrenda", aseguró More Rial para terminar con su espeluznante historia.

