El hijo de Luis Ventura destrozó a Jorge Rial y aseguró que su papá se encargó de cuidar a More Rial

La polémica entre More Rial y Jorge Rial explotó en los últimos días tras el infarto que sufrió el conductor en Colombia. La joven salió a asegurar que Luis Ventura era como "un segundo papá" en los momentos que su padre se ausentaba. Sin embargo, Facundo Ventura fue más allá y aseguró que "Es el primer papá".

El hijo del panelista de América estuvo presente en el estudio de Mañanísima y aprovechó la oportunidad para afirmar: "Creo que la cuidó más que Jorge". Además, el joven aseguró que el periodista le salvó la vida a Morena: "Mi viejo la salvó de suicidarse".

More junto a Luis Ventura.

Ante la sorpresa del equipo que lo recibió, Facundo Ventura detalló lo sucedido y cómo reaccionaba Luis cuando lo necesitaba: "Cuando ella estaba al límite, al borde, llamaba a mi papá y salía volando. Estuviera haciendo lo que fuera".

Por último, compartió que Luis Ventura está siempre listo para cualquier cosa que More Rial necesite. "A cualquier hora, Morena lo llamaba a mi papá y salía volando. Sabe que cuando necesita algo mi papá está", cerró.

¿Qué opinó Facundo Ventura sobre los problemas que afronta More Rial?

En el piso de Mañanísima, el hijo de Luis Ventura criticó la manera en la que Jorge Rial crio a su "hermana": "Yo lo que vi es que nunca le marcaron límites. Y que cuando Jorge estaba con Loly Antoniale hubo como un acercamiento, lo noté distinto con ella. Pero antes no tenían relación". Y detalló: "Como que no le marcaban límites y el padre no estaba muy presente, pero no de estar pegado".

Por último, comparó la actitud de Jorge Rial con More Rial, con la que tuvo su padre con ambos: "Porque mi papá cuando era chico por trabajo no estaba tampoco, pero llamaba para preguntar cómo estábamos y qué necesitábamos. Se puede estar presente de otras formas".