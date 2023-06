More Rial y Jorge Rial se encuentran en boca de todos desde el día de ayer, tras las fuertes declaraciones de la hija del periodista, que hizo estallar los medios de espectáculos y ser el foco en las redes por críticas.

Durante el fin de semana, Morena lanzó una bomba mediante Instagram: ‘’Qué linda guerra viene’’, generando expectativas entre sus seguidores y la prensa. Luego, el lunes por la tarde cumplió su promesa en el programa A la tarde.

More Rial y Jorge Rial

Durante el ciclo que conduce Karina Mazzocco, la hija del periodista de Argenzuela aseguró que su padre siempre se manejó mediante el dinero y expresó: “Falto amor, Jorge. Eso es lo que no tenés. A mí no me amó, menos amó a mi hijo”.

Además de hablar sobre la mala relación que tiene su padre con sus exparejas, el mal vínculo que mantiene con Rial y su madre biológica, Morena fue el blanco de fuertes mensajes contra ella en Twitter.

Las comparaciones insólitas de los usuarios en la red social del pajarito con More Rial, iban desde Laura Ufbal, la hija pérdida de la Bomba Tucumana hasta con el meme famoso de Patricio Estrella de la serie animada Bob Esponja, luciendo uñas largas y pestañas postizas, las cuales llevaba la hija de Jorge en el programa.

More Rial explicó por qué se alejó de Jorge Rial

A su vez, More Rial habló sobre la verdad detrás de la relación que tiene con su padre, Jorge Rial: ''A mi papá no le gusta que me haya ido a Córdoba. Siempre fue de bardear, intentar que vuelva. Volví, pasa lo de Colombia, cuando vuelve trata de hacer como catarsis, de decir que fue por mi culpa lo que a él le pasó. Porque nosotros peleamos mucho", lanzó.

Luego, hizo hincapié que el periodista le cortó casi todo el sustento que le brindaba: "Creo que él se tiene que ocupar más de su vida y dejarme ser un poco más libre. y yo afrontar mis propios problemas. Él me ayuda económicamente pero no me da el sustento de todo. Me cortó la niñera de mi hijo, me hizo volverme de Córdoba, Me bloqueó de WhatsApp para que yo no le responda", explicó More Rial.

D.M