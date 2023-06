More Rial se encuentra en el ojo de la tormenta luego de todo el escándalo que desató entre su familia. Todo comenzó cuando la mediática decidió prendió el ventilador cuando su padre, Jorge Rial dejara de pagarle el alquiler.

Los motivo suficiente para que saliera a la luz cosas ocultas del pasado de la familia Rial. Yanina Latorre se cruzó con la mediática y le reveló que va por Silvia D'Auro.

En medio de todo el escandalo, en LAM mostraron el reencuentro de More Rial con Ángel de Brito y Yanina Latorre en un restaurant cerca del canal y se mostraron muy amigos a pesar de que la mediática estuviera acusada del robo de camarines semanas atrás que involucran a la ex angelita Estefi Berardi y Mónica Farro, con la que tuvo palabras fuertes hacia la actriz.

More Rial

En medio de la charla reencuentro, Yanina Latorre reveló que habló de todo con More Rial y confesó: "Me dijo cosas muy fuertes. No puedo decir porque son irreproducibles. Pero me contó que va a hacerle juicio a Silvia D'Auro porque dice que se quedó con toda la guita de ella y de su hermana cuando se separaron. Va con todo y por todos".

Yanina Latorre sin filtro con Estefi Berardi

La panelista destrozó en vivo a su ahora excompañera del programa luego de que se conociera que le haría una demanda por dañar su imagen con los chats de Fede Bal en el “LavarropasGates”.

La panelista dijo: “Esto me da vergüenza. Si los chats son falsos… ¿para qué demandas? ¿Cómo te va a perjudicar la imagen?”. También agregó: “Aparte está haciendo una denuncia falsa, hoy lo dijo Elvita, los chats son verdaderos. Vos no te podes presentar en la justicia denunciando sobre algo falso”.

Estefi Berardi y Ángel de Brito

Antes de finalizar, Yanina Latorre al ver que Estefi Berardi abandonó el estudio, dejó unas pequeñas palabras: “Me da vergüenza, esto es un show patético y se escapó como una rata porque no puede dar la cara, es triste, pobrecita, busca prensa”.

J.M