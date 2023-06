Jorge Rial viene con semanas movidas desde que su hija More Rial le declaró la guerra. Ahora, el conductor de Argenzuela pidió disculpas a las damnificadas por los robos que se produjeron en los camarines de LAM semanas atrás.

Jorge Rial se comunicó con Ángel de Brito, Estefi Berardi y hasta incluso Monica Farro, pidiendo alguna información respecto al robo. Además, el conductor de LAM agregó que no es la primera vez que hay denuncias de robo contra la mediática.

Los detalles que se conocieron sobre el ChorraGates es que las personas involucradas son dos y que casualmente serían las amistades de More Rial.

La alianza menos esperada

Jorge Rial y Facundo Ambrosioni estuvieron en contacto a menudo luego de que la olla estallara entre el conductor y su hija. More Rial envió por seguridad a Francesco a Córdoba con su padre y abuelos, Jorge Rial estaría dispuesto a tener la tenencia de su nieto.

Facundo Ambrosino y Francesco

El futbolista salió a hablar en medio de toda la polémica que hay entre los Rial y dijo: “Esto, como siempre, es tema de Jorge y Morena. No me metí antes, menos me voy a meter ahora. Yo tengo mi vida y la de ellos son problemas que tendrán que resolver en su familia".

Jorge Rial y Francesco Ambrosioni

Luego, para cerrar, Facundo Ambrosioni agregó: “La verdad que estoy muy preocupado por la vida de mi hijo. Cuido a mi hijo y solo busco el bienestar de él, que tenga una vida sana, una rutina, amor, contención, y, sobre todo, una educación y una enseñanza. Por esto mismo es que vengo luchando por la tenencia de mi hijo”.

J.M