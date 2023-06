Morena Rial: Aseguran que viajó a Miami para encontrarse con Loly Antoniale

More Rial tenía programado un viaje a Miami, donde se encontraría con su amiga Jackie Pato, a la que ella llama “Mamá”. En LAM, revelaron algunos detalles de cómo sería la estadía de la mediática en los Estados Unidos.

La mediática se encuentra lejos de la Argentina y de su padre luego de que él volviera de su viaje a Madrid en medio de plena guerra. More está muy cerca de su amiga Loly Antoniale, más conocida como “La Niña Loly”.

More Rial y Loly Antoniale

En los próximos días, el reencuentro de estás dos amigas será plasmado en las redes sociales con una posible foto juntas luego de que pasaran años distanciadas.

More Rial sorprendió a todos con su nuevo trabajo

Desde su historia de Instagram, la mediática dejó un video donde mostró su nuevo trabajo dejando a todos sorprendidos. Desde un supermercado, con una góndola de comestibles de fondo, More Rial se grabó trabajando.

"No me criaron para trabajar en supermercado, pero..." dijo la mediática, mientras además pesaba productos de verdulería con nombres particulares como “bananas en pijamas”, “manzanas pecadoras” y “la pera que espera”. More Rial rompió sus dichos de que su padre “no la crío para trabajar en un supermercado”, ejerciendo el oficio a la perfección.

J.M