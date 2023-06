More Rial no deja de sorprender con todas las confesiones que hace cada vez que toma el micrófono y se para frente a una cámara. En el programa “A la Tarde” la mediática habló de cómo vivió el embarazo de su hijo Francesco y cómo lo tomó su familia.

“Los primeros cinco meses de embarazo ellos querían que yo me saque el bebé”, lanzó de una la hija de Jorge Rial. “Rocio decía que ella no era la tía. El primer llamado que yo recibo es ‘Ahora vas a tener que salir a laburar’” comentó More Rial en el programa dejando a todos en silencio y sin palabras.

La angustia de More Rial

Luego de vivir un accidente de tránsito con su auto, el cual ella asegura que fue intencional, More Rial contó el motivo de su angustia. Yo tuve que dejar que mi hijo por seguridad se vaya a Córdoba”, comenzó relatando la mediática. Además, agregó: "Yo tuve que dejar que mi hijo por seguridad se vaya a Córdoba”, angustiada por alejarse de su hijo.

Ante esto, More Rial volvió a arremeter contra su padre y dijo: “Él usa a mi hijo para hacerse el abuelo y porque ya sabe que estoy enemistada con mi ex. Lo llama a él cuando toda su vida lo bardeó y dijo que era un delincuente”, comentó la mediática quien sigue en guerra con el conductor.

J.M