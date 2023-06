More Rial continúa siendo tema de noticias. En "A la tarde", transmitido por América TV, la hija de Jorge Rial reveló los secretos más ocultos del rostro de C5N. Además, recordó la difícil infancia y adolescencia que vivió, acusando a su madre adoptiva Silvia D'Auro como la causante de violencia física y psicológica.

No obstante, durante la mañana de este viernes se conoció que Rocío Rial, la hermana de More, iniciará acciones legales para que su nombre no continúe saliendo en los programas de televisión del grupo América.

More Rial y Jorge Rial.

"Rocío pedirá una medida cautelar en contra de More, de Luis Ventura y de América para que no se la nombre más y para que tampoco se sigan dando detalles de su vida. Es algo que Jorge Rial me confirmó", reveló Mariana Brey en Socios del Espectáculo. Asimismo, aseguró que la otra hija del conductor de Argenzuela quiere mantenerse al margen de esta polémica.

La contundente opinión de Jorge Rial sobre la demanda de Rocío Rial contra Morena Rial

"Ella jamás habló de nada, quiere mantenerse así. Jorge me dijo que cuanto vuelva de sus vacaciones en España, verá qué es lo que piensa hacer pero creo que también hará alguna demanda", adelantó la panelista. En esta misma línea, Santiago Riva Roy reveló que también habló con el conductor y que le manifestó que por ahora quiere disfrutar del país europeo en donde se encuentra, pero que no descarta comenzar acciones legales.

"Él dice que cuando vuelva al país iniciará acciones legales pero que, por ahora, quiere disfrutar de España. La que va a iniciar acciones es su hija", señaló, para luego desclasificar qué dijo Jorge Rial sobre la demanda de Rocío Rial contra More Rial: "Me dice: 'Mi hija Rocío va a accionar hoy, en las próximas horas'. Yo le pregunté si iba a ir contra su propia hermana y él me dijo: 'Eso lo va a manejar ella. Tiene todo el derecho y lo va a ejercer con toda la autoridad", finalizó.

