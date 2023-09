Tras operarse los glúteos, Morena Rial demostró su apoyo a Aníbal Lotocki: "Lo amo"

Morena Rial confirmó recientemente en sus Historias de Instagram, que pasó por el quirófano para aumentar el tamaño de sus glúteos. Y esta no fue su primera operación. La hija de Jorge Rial se hizo hace varios años, un bypass gástrico para bajar de peso, cirugías estéticas y más de una liposucción.

Morena Rial apoyó a Lotocki

Esta mañana, Morena Rial abrió nuevamente la posibilidad de enviarle preguntas por sus Historias de Instagram y una de ellas desató la polémica.

"¿No te da miedo después de lo que pasó con Silvina Luna hacerte tantas operaciones?", le consultó un seguidor. Y la influencer respondió: "No me voy a meter en ese debate porque me parece que todos se agarran para defenestrar a un doctor que amo y que creo yo que no es su culpa".

Luego, Morena Rial indicó: "Cuántos otros doctores (si así se los puede llamar) han hecho desastre pero como no es Aníbal no lo hacen público ni lo matan".

Además, la hija de Jorge Rial señaló: "Cada cuerpo rechaza o adhiere de diferente forma los productos introducidos. Pero cada persona antes de ser operada es consultada y firma un consentimiento sobre el tratamiento u operación que va a recibir".

Por último, Morena Rial aseguró: "Cada uno defiende y piensa como quiere y siente".

Esta respuesta, llamó tanto la atencióin de sus seguidores, que recibió otra pregunta al respecto: "¿Qué opinás de Lotocki?".

"Lo único que puedo opinar es que es un doctor y que cada doctor analiza los casos y si es viable se va para adelante", comenzó respondiendo Morena Rial. Y agregó: "Si tienen reclamos es a la empresa que admite que ese producto está permitido para usar".

Por último, la influencer indicó: "Creo que deberían dejar de culpar a una persona de asesina tan sólo por un minuto de fama".

Sin dudas, las declaraciones de Morena Rial en apoyo a Aníbal Lotocki darán mucho que hablar.