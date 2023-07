Morena Rial sorprendió una vez más al hacer pública una serie de peticiones a su padre, Jorge Rial, con la condición de dejar de hablar sobre él en público. Durante una conversación privada con la periodista Yanina Latorre, la influencer reveló que estaba dispuesta a renunciar a su apellido y poner fin a los conflictos si su padre cumplía con dos peticiones específicas.

Yanina Latorre compartió detalles de su encuentro con Morena en el programa LAM (América TV), donde reveló una estrategia que la joven habría ideado para seguir recibiendo apoyo económico: "Me encontré con Morena. Se anotó en la facultad. No supo decirme qué va a estudiar", comentó Latorre.

Cuánto dinero le pidió Morena Rial a Jorge Rial para dejar de hablar de él.

Latorre también reveló los dos pedidos que More Rial le habría hecho a Jorge para renunciar a su apellido y terminar de una vez por todas el vínculo: “Va a seguir hablando. Se pudrió. Le escribió una carta de puño y letra al padre. Lo intima, le dice que ella es una mierda, renuncia al apellido y a todo, con una condición: quiere una casa en Córdoba y una estética valuada en 70 mil dólares”.

La panelista destacó la astucia de Morena y mencionó que para su padre sería un mero detalle económico: "Ella es más astuta que nadie. Dice que para él es un vuelto". Además, enfatizó que la hija de Jorge Rial dejaría de mencionar a su padre públicamente, pero advirtió que aún tenía mucho para contar en caso de que no se cumplieran sus peticiones.

Esta nueva situación pone de manifiesto la compleja relación entre Morena Rial y Jorge Rial, así como la repercusión que tiene en los medios de comunicación. A medida que se desarrolla esta historia, seguiremos atentos a cualquier novedad y a los posibles cambios en la dinámica entre padre e hija.

Jorge Rial y Morena Rial.

Morena Rial reveló el origen de la pelea con Jorge Rial

En una charla muy sincera con Marcela Tinayre en Polémica en el Bar, la joven reveló que las diferencias irreconciliables con su papá no son nuevas, vienen de años atrás y el motivo es claro: "Él quiere manejar mi vida".

Morena Rial.

"Los que conocen la historia saben que yo con mi papá no vengo bien hace mucho tiempo. Desde antes que naciera mi hijo vengo luchando con él. Nos llevamos bien un mes, cinco mal, un mes bien, cinco mal. Pero ya no hay vuelta. Él me quiere manejar la vida, no me lo va a poder manejar", comentó Morena Rial.

