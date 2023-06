Morena Rial explotó de ira contra LAM y aseguró que la usaron: "La gente es falsa"

Morena Rial está en medio de la polémica desde que inició su guerra contra Jorge Rial, a quien recientemente le tiró un palito por el Día del Padre. Parece que en tremendo enfrentamiento con su padre no es suficiente, por lo que a la joven le tocó afrontar otro escándalo cuando sucedieron los robos en los camarines de LAM, el programa que conduce Ángel De Brito por las noches de América TV, el día que fue de invitada. Todos los ojos apuntaron a ella y la hija del conductor se sintió atacada.

Con respecto a esto, Morena Rial dijo con contundencia: "Se van a dar cuenta quién miente, cuánta verdad y mentira hay y van a saber realmente la verdad de todo. No quería dejar de aclararlo porque me tienen un poco cansada con las acusaciones. Les pido empatía, que se fijen los mensajes que manden. Les agradezco a los que se solidarizan con las situaciones que tuve que vivir. Los que me quieren, gracias, los que me odian... ojalá la vida los pueda sanar a ustedes".

Morena Rial en LAM

Después, arremetió contra Mónica Farro, una de las víctimas del robo. "No pienso darles más notas porque me acusaron ustedes o sugirieron mi nombre. La verdad, tengo más plata yo en la tarjeta de débito que Mónica Farro. Si ustedes me dijeran que le faltó a una Yanina Latorre, a un Ángel de Brito, bueno... pero ¿a ella? Es triste, muy triste, no me jodan", dijo Morena Rial.

Recientemente, Morena Rial fue de invitada a La Tarde Del Nueve. En esta entrevista, le hicieron una picante pregunta, ya que la hija de Jorge Rial no tiene pelos en la lengua y no duda en responder con su más sincera opinión. "¿Volverías a LAM?", le preguntaron. Ella, con toda frontalidad, respondió: "No porque cuando te usan, no volvés. Me usaron, me mataban durante el programa y después me mandaban mensajes al otro día".

Mónica Farro liquidó a Morena Rial

Además de hablar de LAM, también dejó un lugar para atacar a Estefi Berardi. "Me mataba en el programa y al otro día me ponía 'Hola, Bella'. ¿Hola, bella? ¿Qué? Una piña, amiga. Pero bueno, nada, la gente es falsa... Este ambiente es falso en realidad, hay muy poca gente de verdad".

Luego, Guille Barrios le consultó: "¿Por qué los cañones tuyos fueron hacia Mónica Farro? Porque fuiste letal con ella". Morena Rial, respondió: "Porque ella fue la primera que dijo que supuestamente le había faltado la plata. Me acusaron a mí directamente".

NL.