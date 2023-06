Jorge Rial y Morena Rial están viviendo uno de sus enfrentamientos más mediáticos de los últimos tiempos. La joven fue el centro de atención durante toda esta semana desde que comenzó a dar notas en la televisión sobre su vida y la relación con su papá.

El primer programa al que asistió fue "A la tarde", conducido por Karina Mazzocco por América TV. La mamá de Francesco eligió ir allí especialmente porque es donde también trabaja su padrino, Luis Ventura, examigo de su papá.

Por su parte, Jorge Rial está tratando de mantener un perfil lo más bajo posible para que este momento de tanto conflicto pase lo más rápido posible. Y, para tratar de olvidar aunque sea un rato tanta exposición y revuelo mediático, el periodista viajó a Madrid con su novia.

Desde allí, comparte imágenes de sus paseos al aire libre y los restaurantes que va a comer y, también, comenzó a publicar imágenes con su nieto, Francesco Ambrosioni.

Jorge Rial con Francesco Ambrosioni.

La jugada de Jorge Rial contra Morena Rial

Pasada las 15 horas del viernes, Jorge Rial redobló su apuesta y le tiró un tremendo palito a More Rial, siendo una muestra de que él no dará su brazo a torcer en medio del escándalo. En sus historias de Instagram, posteó una captura de lo que parece ser una videollamada vía WhatsApp con nada más y nada menos que el pequeño Francesco, el hijo de More Rial. Junto a la imagen, Jorge fulminó a su retoño con un impactante mensaje: "El amor es más fuerte", sentenció el conductor.

Y, como si fuera poco, este domingo Día del Padre, el periodista continuó publicando imágenes con su nieto.

Jorge Rial con Francesco Ambrosioni.

"El amor de verdad es indestructible", escribió Jorge Rial en una Historia de Instragam junto a una de las fotos.

En la siguiente, con una imagen de su nieto cuando era recién nacido, el periodista señaló: "Fui el primero en tenerte en brazos. Venía hablarme de amor".

Jorge Rial con Francesco Ambrosioni.

Por el momento, Morena Rial no ha respondido a las polémicas Historias que Jorge Rial publicó en su cuenta oficial de Instagram.