Morena Rial generó un escándalo que no para hace días. Esto comenzó cuando la joven se sentó en A La Tarde y reveló una serie de detalles sobre su tormentosa relación con su padre adoptivo, Jorge Rial, y con Silvia D'Auro y Rocío. Todos los programas la quieren de invitada para que siga contando más información, y ella redobla la apuesta cada vez más con datos más sensibles.

Resulta que recientemente, Morena Rial sufrió un accidente en el auto y se puso en alerta. En varios programas dejó ver que esto tendría que ver con una forma de Jorge Rial de mandarla a callar, aunque no llegó a decirlo del todo porque no tiene pruebas. En base a esto, la joven decidió mandar a su hijo Francesco a Córdoba con su padre, Facundo Ambrosioni. "Yo tuve que dejar que mi hijo, por seguridad, se vaya a Córdoba", aseguró.

Rocío Rial y Morena Rial

Luego de estas declaraciones, Karina Mazzocco, la conductora de A La Tarde, le preguntó si esta decisión la tomó por miedo a que a su hijo le pase algo. "No es miedo por mi hijo, es miedo por todo, porque yo no sé cómo viene la mano. No voy a culpar porque ya no tengo ganas de culpar a nadie, cada uno sabe de quién estamos hablando específicamente", respondió Morena Rial.

Jorge Rial retomó el vínculo con Francesco, su nieto, luego de que Morena Rial contara en los medios que no lo veía. Con respecto a esto, ella comentó: "Usa a mi hijo para hacerse el abuelo. Sabe que yo estoy enemistada con mi ex, y lo llama a él, cuando toda su vida lo bardeó y dijo que era un delincuente. Así que, cada uno se fija con quién habla y con quién no". Y es que el conductor de Argenzuela subió una foto en sus redes sociales haciendo una videollamada con su nieto.

Morena Rial en LAM

La decisión que debió tomar Morena Rial de dejar ir a su hijo a Córdoba es una decisión difícil de tomar, sin dudas. Ella aseguró: "Yo tuve que dejar ir a mi hijo... Es lo que nunca voy a perdonar". Una de las panelistas le planteó una situación hipotética a la joven en la que Jorge Rial la llama para conversar y arreglar los asuntos que tienen pendientes. Sin embargo, ella se mostró reacia al diálogo: "No lo voy a atender, no hay forma, yo no me arreglo. Hubiera sido adulto antes, no ahora con miedo a que yo cuente cosas".

Morena Rial reveló que Jorge Rial la amenazó con su hijo

En medio de todo este escándalo, Morena Rial se atrevió a contar una amenaza que sufrió por parte de Jorge Rial y que involucra a su hijo. "Yo tengo audios muy fuertes que dice 'yo te voy a sacar a tu hijo, yo me lo voy a poner en la espalda", reveló la joven. Facundo Ventura salió a confirmar la información que dio la mediática: "De hecho, amenazó con pelear la tenencia".

Historia de Jorge Rial

Nadie del piso podía creer lo que decía Morena Rial y le preguntaron por qué Jorge Rial haría algo así. Con respecto a esto, ella declaró: "Porque es un soret..., no tiene otra explicación. No es la primera vez que me lo dijo, solo que ahí lo grabó y yo lo tengo".

NL.