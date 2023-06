Marcela Tinayre invitó a Morena Rial a Polémica en el Bar, el ciclo que conduce por América. Allí, la joven continuó con su recorrido mediático, exponiendo a Jorge Rial y el resto de su familia.

La hija de Mirtha Legrand habló con Socios del Espectáculo para contar su experiencia teniendo a Morena Rial en su programa, y reveló que se movilizó mucho por su historia y luchas que ha debido superar cuando era tan solo una niña, notando a una mujer muy dolida, más allá de mostrarse fuerte en las peleas en las que intenta ganar con su padre, Jorge Rial. “Yo sentí que estaba muy emocionada, tiene mirada triste. Yo le di un consejo fuera de cámara, que no lo voy a decir, pero se lo di como si le hablase a una hija la verdad”, comenzó explicando Marcela Tinayre sobre la aparición de la mediática en la pantalla de América.

Morena Rial en Polémica en el Bar.

“Evidentemente Morena da rating, ella da rating o los enemigos del padre porque todo esto es un feedback, va y viene. La sensación que tuve es que es una niña, Morena es muy chica para las vivencias que ha tenido”, analizó desde una vista tanto de negocios, por los índices de audiencia que mueven sus declaraciones, como por el aspecto psicológico de Morena Rial. Es por ello que Marcela Tinayre está muy preocupada por su salud mental y pidió: “Hay que escucharla, pero con amor, no con el rating. Es muy bravo escuchar que una hija diga todo lo que dice, porque además cuenta sus vivencias”.

Marcela Tinayre continuó: “Hay cosas peores como perder la vida de un hijo, pero esto es muy triste, es muy doloroso”, haciendo hincapié en el difícil momento que Morena Rial estaba atravesando. A su vez, en Socios del Espectáculo le preguntaron acerca de una posible oferta laboral para la joven, quien desea instalarse en los medios. “Y ella quiere ser panelista, no sé si la tendría, pero eso igual no lo decido yo. No sabría qué contestarte”, respondió, un tanto desconcertada.

Marcela Tinayre.

La recomendación de Marcela Tinayre a Morena Rial

La conductora de Polémica en el Bar aprovechó el momento para apuntar contra los responsables de la infancia de Morena Rial, Jorge Rial y Silvia D’Auro. “La vida te devuelve cosas, pero yo no puedo creer que estos padres actuaban así todo el tiempo. También hay que darles la oportunidad de que ellos digan su verdad, si es que quieren decirla”, consideró.

Por otra parte, Marcela Tinayre también decidió dejarle un consejo a Morena Rial para que pueda seguir contando su historia, de manera más significativa. “Le dije a Morena que haga un libro sobre todo esto, porque hay muchas chicas anónimas, sin tener apellido conocido, que pueden estar pasando por lo mismo. Le dije que lo suyo es valiente porque está hablando de alguien muy poderoso, muy importante”, finalizó.

H.O