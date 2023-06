Morena Rial y Alejandro Cipolla volvieron a avivar los rumores de una relación romántica entre los dos. La hija de Jorge Rial reveló en A LA TARDE que se irá a Miami con su abogado. En medio de su salida al aire, se mostraron pruebas de lo que sería el inicio de una relación amorosa.

Todo comenzó un gracias y varios corazones rojos de parte de Alejandro Cipolla para Morena Rial. Y ahí vino la primera prueba de que entre los dos están pasando cosas. “Amor de mi existencia, vos sabés el amor que te tengo, los de afuera son de palo, el mejor siempre va a ser vos, por la calidad de persona y porque no tenes dos caras. ¡Te amo siempre, mi amor”.

Cipolla y Morena Rial.

Estas palabras de Morena Rial llegaron tras conocerse que el abogado ya no hace parte más de la defensa de L-Gante.

La mediática agregó a su posteo una canción con la letra que dice: “Vos y o combinamos y eso les molesta, pero no cambiamos por mucho que duela”. Al ser enfrentada al aire sobre este posteo, More aseguró que habla de la combinación de unos “acolchados” que tienen.

Luego y sin decir tácitamente que es la nueva pareja de Alejandro Cipolla, Morena Rial abrió más la duda al responder: “No hablo de mi vida privada”.

Morena Rial: “Yo no voy a callar”

En una historia de Instagram, Morena fue letal con las personas que según ella buscan callarla: “Ponganme el bozal legal que quieran. Mi vida es mi vida. La verdad es la verdad. Le duela y le moleste a quién le moleste yo no me voy a callar, si me callan es porque quieren”.

Morena Rial agregó: “Mis respetos al karma y a la vuelta de la vida”. Pero ahí no quedó todo, Alejandro Cipolla salió en defensa de la mediática y apuntó contra Jorge Rial: “Jorgito está enojado. Debería reflexionar respecto a los hechos que se vienen denunciando”.

S.A.