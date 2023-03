Morena Rial fue acusada de "mechera" por un local de indumentaria femenina de Córdoba

Días atrás salió a la luz que la familia de Facundo Ambronisni, padre de su hijo, denunció a Morena Rial al descubrir que se robaba teléfonos celulares de más de 200mil pesos. Esto habría quedado registrado en las cámaras de seguridad del local que tiene su exsuegro.

A través de su cuenta comercial de Instagram, un local de indumentaria femenina ubicado en la Ciudad de Córdoba, expuso públicamente a Morena Rial. "No quería llegar a este punto, ya me contacté con vos más de 4 veces pidiéndote que me deposites algo de toda la ropa que me robaron vos y esos dos desastres de mujeres que andan con vos", escribió la dueña del local.

La postal de Morena Rial que utilizó la emprendedora para hacer su descargo.

"Tengo los chats, tengo pruebas, tengo cámaras, tengo TODO para demostrar el robo. Sin ir más lejos, esa noche que me robaste mínimo 10 prendas,iba ese top con el que salís en la foto", agregó la emprendedora junto a una postal en la que la influencer luce un top fucsia.

Como si eso fuera poco, la dueña de la marca sentenció: "Desde que entraste al local amaste el conjunto fucsia y el vestido negro de tul y 'ohhh casualidad' cuando te vas del local, es lo primero que noto que falta". De esa forma dejó al descubierto el robo que habría cometido Morena Rial junto a dos amigas.

El descargo de la emprendedora. Gentileza: Gossipeame.

Morena Rial denunció que fue víctima de violencia de género por parte del padre de su hijo

"Es golpeador y manipulador. Esta vez voy por todo", advirtió Morena Rial evidentemente cansada de sostener una situación que tocó fondo luego del allanamiento que Ambrosini había pedido que hagan en su casa denunciando que roba y que quieren echarla del barrio en el que vive.

"Ya es la tercerda denuncia por violencia de género que tiene este animal, no sé qué esperan", sentenció la hija del conductor que fue atendida en el Polo de la Mujer en Córdoba y en el Sanatorio Allende por los golpes que le habría propiciado su expareja.

"Así me dejo", sentenció Morena junto a las imágenes de su cuerpo golpeado. "Todas las veces tuve que conseguir contactos y cosas truchas para que él parezca una persona decente y que está bien psicológicamente. Por mi hijo siempre terminé perdonándolo. Pero basta, me cansaste", cerró la hija de Rial.