Morena Rial dio de qué hablar una vez más luego de que salieran a la luz imágenes junto a un hombre que practica umbandismo. Fernanda Iglesias fue quien reveló esta información en "LAM" por lo que se destapó una polémica que hizo enojar a la hija de Jorge Rial.

En el programa que condujo Yanina Latorra (Ángel de Brito está de vacaciones), habló en vivo una examiga de Morena Rial que aseguró que la influencer hizo trabajos que desencadenaron el problema de salud que tuvo Jorge Rial en Colombia.

Dichas declaraciones hicieron enfurecer a Morena que no contenta con hacer su descargo en vivo, continuó en Instagram donde aseguró que tiene información de las angelitas y que la podría llegar a revelar.

"Lo que hago con mi vida es un problema mío", expresó en primera instancia. "Cada una de las personas que está hablando de mí en un programa de televisión, ¿por qué no cuentan sus experiencias, las cosas que le hacían a las amantes de sus maridos, por qué no hablan?", agregó Morena.

La advertencia de Morena Rial

"Si no quieren que salga a matar todas las cosas que sé como con quién se acostaban, con quién no se acostaban, quién los cuernea, quién no los cuernea, fíjense un poquito en sus vidas", advirtió la influencer.

"Se ve que no tienen tema de conversación. Me da vergüenza desde la numeróloga (Pitty) hasta la última panelista. Fíjense con quién se acostaban, los cuartos que se pasaban, porque si tengo que empezar a hablar, se funde todo acá", lanzó Morena.