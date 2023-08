More Rial está otra vez en el centro de la escena después de que en LAM confirmaran que participa de ritos umbandas.

Fernanda Iglesias fue quien confirmó la novedad cuando un Pai de esta religión publicó fotos de la hija de Jorge Rial en sus redes sociales.

"Es un rito aforbrasileño en el que invocan ancestros y santos. Que se usa para pedir y hacer daño a otros", contaron en LAM.

"More ya tiene antecedentes de hacerlos. A este Pai que se llama Ariel González. Fue el sábado, fue sola. En el rito invocan a sus ancestros, se viste como ellos. Van en grupos, la gente pide cosas. Habría pedido por tener paz. Tengo otra versión es que pidió para recuperar un amor", dijo Iglesias.

La experiencia de Nazarena Vélez

Al igual que More Rial, Nazarena Vélez también confesó que participó de los ritos umbandas después de la muerte de su marido Fabián Rodríguez.

"Fui buscando una respuesta. Me sentí asustada. Porque les bajan los santos, hay movimientos de cuerpos. Me dijeron que vaya, no sabía que buscaba. Yo estaba casi loca. Los Pai hacen todo, vos rezás. Era una fiesta, estaban todos de blanco. El dueño de la casa te tiene que aceptar, no entra cualquiera.

Luego, la panelista confirmó cómo son los ritos en los que participó More Rial. "Muchos tienen collares de colores. Me dio miedo, sentí un movimiento de energías que nunca sentí en mi vida. Yo era espectadora, a ellos les baja una entidad. Entendí que hay un más allá", contó Nazarena Vélez.