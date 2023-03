Morena Rial nuevamente está debajo de la lupa, luego de que se conociera que se encuentra en un proceso judicial por ser víctima de abuso y por haber sido denunciada por dos vendedores de distintos locales por hurto. Uno de ellos, es el hermano de la ex pareja de Morena, a quien le robó 7 celulares de la marca Iphone.

Facundo Ambrosioni, ex pareja de Morena Rial y padre de su hijo, en conversación con Ciudad Magazine, explicó que la hija de Rial llevó a arreglar un celular al local de su hermano y, cuando los vendedor se distrajeron, aprovechó para meterse atrás del mostrador.

A pesar de que, en reiteradas ocasiones, Morena negó los hechos, la joven quedó captada por las cámaras del local. Según informa Facundo Ambrosioni, la hija de Jorge Rial aún no devolvió los celulares y se excusó con que "No es consciente de las cosas porque anda medio mal, y me pidió que, por mi hijo, no la escrache".

El ex cuñado de la acusada presentó las filmaciones a la justicia y Morena deberás enfrentarse a otro proceso legal, luego de que también fue calificada de "Mechera" por la dueña de un local de ropa femenina en Córdoba. "Por el único motivo que me comunicaba ella era por mi hijo, pero ya hace tiempo que directamente habla con mi abogada para no tener diálogo con ella", explicó Facundo sobre su vínculo con Morena.

El descargo de la vendedora que fue víctima de hurto por Morena Rial

Si bien hace unos días Morena Rial habló con A la Tarde para compartir detalles de la denuncia que hizo contra un ex empleado de su papá por abuso sexual infantil, la joven no hizo referencia a los delitos que cometió. "Me preguntó si era capaz de arruinarle la vida por un celular, pero que si lo sentía que lo haga y se la arruine", cerró Ambrosioni con Ciudad Magazine.

Morena Rial reveló cómo reaccionó Jorge Rial al enterarse que había sido abusada por un ex empleado

Morena Rial fue víctima de abuso sexual a los 16 años, por parte del chofer que su padre contrató para que trasladara a sus hijas a las actividades que tenían que asistir. Karina Mazzocco compartió detalles de la denuncia y uno de los panelistas informó que Jorge Rial tuvo que pedir asistencia médica al enterarse.

"Cuando le cuentan a mi papá casi le agarra un infarto y tuvo que venir la ambulancia. Mi papá se puso a llorar, fue muy feo", recordó Morena al tiempo que expresó que "La Justicia argentina es una mier...".

OL.