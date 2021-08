Morena Rial se lanzó como política: "Para cambiar las cosas no queda más que hacerlo uno mismo"

Morena Rial anunció que lanzará su carrera política. La joven incursiona en este mundo junto a su abogado, Alejandro Cipolla. La hija de Jorge hizo el gran anuncio a través de sus redes sociales.

"Se viene un proyecto político con Alejandro Cipolla. Próximamente novedades. Para cambiar las cosas no queda más que hacerlo uno mismo!!!", aseguró Morena Rial en sus historias de instagram.

La hija mayor de Jorge Rial se suma a la lista de famosos con proyectos políticos. cómo Cinthia Fernández, Hernán Piquín y Brian Lanzelotta, entre otros. El

Por lo pronto, el letrado aseguró a la revista Pronto: "La idea es sumar y poder intentar cambiar varias cosas que no pudimos".

Se arranca en la política junto a mi amiga @moorerial — Dr alejandro cipolla (@alejandrocipol1) August 14, 2021

Además, el abogado contó que el proyecto surgió de ellos y que no fueron convocados por ningún espacio político, aunque "lo están evaluando".

Morena Rial renovada: todos los detalles de su último retoque estético en la cara

Entre sus viajes desde Córdoba, donde reside actualmente, hasta Buenos Aires, cada vez más seguidos, Morena Rial, aprovechó esta última escapadita para hacerse algunos retoques que la dejaron divina.

Dispuesta a contestar las preguntas de sus seguidores, no dudó en responder cuando le preguntaron: "Qué te pasó en el labio, se ve morado" y More, con su característica sinceridad contó: "Tengo un moretón acá y otro acá", decía la hija de Jorge Rial mientras señalaba con sus uñas larguísimas los dos extremos inferiores de sus labios afectados por la inyección, y agregó: "Porque me inyecté la boca. No me duele ni nada. Sólo se me hizo moretón", concluyó mientras mostraba en un primer plano cómo le habían quedado los labios más carnosos y delineados.

Morena Rial, de 22 años, además de reencontrarse con su hermana y su padre, visitó el programa de Pampita, "Pampita Online", donde confesó su intención de formar parte del panel.

Cada día más convencida de que lo que quiere para su futuro laboral, es trabajar en los medios televisivos, la mamá de Francesco Ambrosioni, mientras tanto es una fuerte emprendedora virtual y a través de sus redes, promociona productos de la misma manera que lo hacen un montón de celebrities. Esto le genera el sustento económico además de la ayuda familiar y lo ganado durante la temporada estival cuando formó parte del elenco teatral de "La Mentirita", en Villa Carlos Paz.