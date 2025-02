Morena Rial sigue ubicada en el centro de la polémica después de ser detenida, por segunda vez, por un escruche que se concretó en Villa Adelina y del que ella formó parte al manejar el automóvil de la banda que irrumpió en la casa de una pareja. Desde allí, las cosas para la mediática no dejaron de empeorar, ya que no solo enfrenta un arresto sino que le quitaron la custodia de su hijo Amadeo, por lo menos hasta que consiga su libertad. Ahora, se negó a declarar al ser indagada por robo y ordenó que le dieran arresto domiciliario.

Morena Rial se negó a declarar y ordenó a la fuerzas de seguridad: “Quiero mi arresto domiciliario”

Morena Rial no solo fue detenida dos veces, por ser quien manejaba el coche de la banda que desvalijó una casa en Villa Adelina, sino que ahora enfrenta la pérdida de la custodia de su hijo y una posible pena de seis años de prisión. Teniendo conocimiento de estos datos, la hija de Jorge Rial se negó a prestar declaración en la indagatoria por robo y decidió apurar a la Justicia con el arresto domiciliario.

“Me niego a declarar. Quiero mi arresto domiciliario y que me revise un médico porque me duelen las muñecas por las esposas”, lanzó la detenida. Según calificadas fuentes judiciales, antes de que se iniciar la audiencia, en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez, Alejandro Cipolla, el abogado defensor de la hija de Jorge, solicitó que su representada fuera liberada a cambio de aportar nombre y apellido del delincuente que, hasta el momento, no fue identificado, en su declaración.

Morena Rial

Sin embargo, esto no salió con la mediática y su letrado esperaban ya que, el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, junto a su equipo de colaboradores, explicaron que la detención de la madre de Francesco y Amadeo había sido ordenada por el juez de Garantías de San Isidro, Ricardo Costa, a pedido del Ministerio Público Fiscal.

Además, sostuvieron que la detenida podía dar toda la información bajo su conocimiento durante su declaración indagatoria, es decir, hacer el proceso correspondiente. Pese al consejo por parte de la Justicia, y por consejo de su abogado, la imputada se negó a declarar.

Una vez finalizada la audiencia, el fiscal de San Isidro dispuso que Morena fuera revisada por los médicos, pero no acataron la “orden” de la joven de darle arresto domiciliario.

Hasta que se decida la excarcelación de Morena Rial, continuará detenida en la comisaría 7ma de San Isidro en el barrio Las Lomas.

