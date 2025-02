En las últimas semanas, el nombre de Morena Rial estuvo circulando por los distintos medios de comunicación a causa de los conflictos policiales que protagonizó en más de una ocasión. Luego de esta polémica, el reconocido periodista Jorge Rial, quien es su padre, salió a dar declaraciones al respecto. Sin embargo, Silvia D´Auro, su madre, aún no apareció. En este contexto, revelaron en un programa de televisión el motivo del quiebre de la relación madre e hija.

Morena Rial y Silvia D´Auro

El quiebre de la relación madre e hija

Fue durante la transmisión de "Puro Show", donde Fernanda Iglesias se refirió a la relación que existe entre la hija del conductor y su actual exesposa: "Yo seguí muy de cerca a esta familia con todas las cosas que le iban pasando. Ella fue una chica que fue adoptada, salvada de alguna manera que le iba a dar amor y contención, pero creció en un hogar con mucha violencia según lo que contaron después los padres y después separada de su madre. No me quiero olvidar de eso", comenzó explicando la periodista.

Luego, sobre el distanciamiento madre e hija, comentó: "A mí me consta que la madre siempre quiso acercarse a ella y su padre no lo permitió. La mamá no la abandonó, ella intentó reconstruir el vínculo y no la dejaron, me consta porque accedí a los expedientes judiciales. Era muy estricta y por eso las chicas no querían vivir con ella".

Morena Rial y su madre

La versión que Iglesias dio hace algunas horas coincide con las declaraciones de Silvia hace algunos años, cuando en una entrevista con BDV demostró interesarse por la vida de sus hijas y dijo: "No dejo de ir al colegio para ver el estado de mis hijas. Sé las faltas que tienen, las materias que deben... Morena el año pasado quedó libre por faltas".

Lo cierto es que, si bien en el pasado D´Auro dejó en claro su preocupación por Morena, hoy en día no se sabe si esto sigue igual y así lo expresó Pochi de Gossipeame, quien al escuchar lo que dijo Iglesias agregó: "Yo no sé si hizo todo para revincularse con su hija, porque ahora Morena es grande, tiene hijos y no sé si ella continuó queriendo tener relación".

Desde que se dio a conocer en las últimas horas la segunda detención de Morena Rial, el único que salió a hablar al respecto fue su padre, mientras que hasta el momento Silvia D´Auro no habló sobre el tema, pero se sabe por distintas versiones el motivo del quiebre de la relación madre e hija.

A.D