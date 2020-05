La reacción de Moria Casán ante las críticas por su relación con Rubén Mühlberger

Rubén Mühlberger fue detenido hace unos días y su clínica clausurada. Y si bien son muchos los famosos que se pronunciaron en contra del médico, Moria Casán está en boca de todos ya que desde hace muchos años, más de diez, es su paciente más reconocida. Es más, el propio doctor fue mucas veces invitado a "Incorretas", el ciclo que conducía la diva por América Tv.

Ahora la polémica comenzó luego de que Ángel de Brito hablara en "El Espectador" y contara: “Me dijeron que Moria está muy enojada con lo que están diciendo en los programas sobre ella, pero tiene que entender que es la más famosa”. Minutos después CNN Radio, por donde se emite el programa, twiteó lo que dijo Angel y Moria no tardó en responderle: “Einyel te informan mal, soy la que tiene el palo mayor de los circos mediáticos, entiendo como nadie el juego televisivo adorado. No estoy enojada, no me molesta nada porque no miro tele y más cuando hay sobredosis de mí!!!"

No conforme con eso, Moria fue por más y disparó con todo: “Blindada y reseteada contra casi todo, la mayoría que habla de mí, salvo muy contadas excepciones, no califican por tener el ass (el culo) muy sucio y me halaga que tengan obsesión por mí, o sea me levantan la autoestima que ya sobrepasó todo”.

