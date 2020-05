Morena Rial, otra víctima de Mühlberger: la reacción de Jorge

Mientras la situación de Rubén Mühlberger sigue en el centro de la escena, Jorge Rial confesó que su hija Morena fue una víctima más del doctor.

"Mi hija también cayó. Cuando me enteré la quise matar. Le debe haber hecho lo mismo que a todos. Seguro le dijo lo mismo que les dice a todos", disparó el conductor en Intrusos.

Lo cierto es que, mientras la situación del médico se agrava, aparecen más celebridades que aseguraron ser víctimas del especialista, acusado de violar la cuarentena, promocionar la cura del Covid-19 y hacer abandono de persona.

Mica Viciconte fue una de las celebrities locales en tratarse con el médico y contó su mala experiencia. "Lo vi una sola vez al doctor, nunca me atendió, siempre me atendían las médicas o las personas que estaban ahí, que no sé si son médicos”, contó en el Show del Problema, donde confirmó que compró pastillas en su clínica que nunca tomó.

Luego, reveló el insólito diagnóstico: "Me dijo que yo tenía un problema. Que me costaba hablar. Me dijo que en el futuro iba a tener problemas.