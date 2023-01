Moria Casán fulminó a una tuitera después de que está le dijera que se tape

En Twitter se suele poder hablar de manera anónima por eso muchas personas aprovechan para criticar, el edadismo es como se conoce a las personas que discriminan y que el motivo es la mayoría de edad. Moria Casán es una de la considerada "Legua filosa", quien más que ella para contestar a los haters.

“Tápese, señora Moria Casán. Ubíquese como lo que es, una mujer mayor”, publicó una usuaria en Twitter junto a una fotografía de la Diva y unos emojis de cara vomitando, que posteriormente fue borrado. “Me amo. Tapate vos, imbécil que gastás una picture en mí”, le respondió Moria a la cuenta.

Luego de todo el revuelo de los tweets, la One publicó un video en Instagram que fue grabado por ella misma para los que critican sus fotos en bikini. “¿Cómo anda el ‘mediopelezco’ outlet que va por la colectora y que no se sabe que es, pero igual los bancamos, pobres? ¿Cómo van los que vampirizan, los pulpitos, los crotitos? ¿Todo divino?”, dijo fiel a su estilo.

“¿Así que me están cuestionando? Los conozco a todos. ¡Qué tupé cuestionarme! Son tan abajo y al mismo tiempo tan arriba, que igual me dan ternura. Los conozco tanto a todos, me han sobado todos, me han ‘felpudeado’ la pussy, ¿y ahora resulta que me cuestionan?”, dijo de una forma picante.

Terminó recalcando que lo que ella hacía era "una revolución de la verdadera libertad" y concluyó: “¡Qué asco! Pero en el fondo me dan una ternurita, una penita. Yo feliz con mi suceso de 32 años. Los quiero igual. Bye!”.