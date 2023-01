Moria Casán podrá cobrarles a los que usen su imagen, tras la pelea con Fátima Florez

Luego de que Moria haya anunciado unas semanas atrás que había registrado su nombre como una marca y que todas las personas que usen su nombre deberán pagarle, la artista finalmente emitió un comunicado oficial.

En la gacetilla, se declara: “De acuerdo a lo solicitado por la Sra. Ana María Casanova, propietaria de la imagen y marca “MORIA”, (…) el uso y lucro que generen terceras personas con la misma deberá ser aprobado por la titular, quedando a su criterio el reclamo del cobro del derecho exclusivo de uso”.

Según esto, cualquier persona que quiera utilizar una frase de la icónica actriz, o utilizar su nombre por cualquier motivo, deberá consultar previamente por la autorización. Dependiendo el caso, Casán decidirá si dicha persona deberá cobrarle o no.

El comunicado que emitió Moria Casán

La declaración de Moria Casán ante el uso de su imagen por Fátima Florez

La noticia llega después del conflicto que sucedió al aire hace unas semanas entre la Diva y Fátima Florez.

La discusión tuvo lugar mientras la imitadora estaba siendo entrevistada en Socios Del Espectáculo, hablando sobre su nueva obra “Fátima De Oro”. De repente, uno de los conductores del programa la interrumpió para informarle que Moria estaba escribiéndole muy furiosa desde su casa. “Dice que registró su nombre como una empresa, así que hay que monetizar el uso. Le vas a tener que pagar”, expresó Lussich agregando que Casán le dijo: “tendrá que dejar una limosnita”. La comediante se tomó el mensaje con humor y le replicó: “Moria déjate de joder, andá a laburar y ganate la plata”, mirando a la cámara y sin tomarse muy en serio las declaraciones de la Diva.

Fátima Florez y Moria Casán

Parece ser que a Moria no le causó mucha gracia la situación, porque luego de que Fátima termine su entrevista, Lussich continuó leyendo los mensajes que la actriz le enviaba. “¿Me manda a laburar a mí? ¡Ridícula!”, escribió. Luego, continuó bombardeando de mensajes al conductor contando lo errada que estaba la humorista. “Se descolocó mal. A mí hasta mi hija me llama para felicitarme el Día del Trabajador”. Lejos de quedarse callada, Moria continuó insultando a Fátima, utilizando diferentes hashtags. “#DesodoranteParaTodos. #ImagínensePorQuéLoDigo. Besos para todos”. Finalmente, y para concluir con su descargo, la actriz enunció: “Muero con el descoloque. Que se relaje y que Norbertito (el marido de Fátima) pague. Mejor que no me haga y vaya por el outlet actual”.

Sin embargo, hubo otras ocasiones en los que la Diva no tuvo problema con ceder su imagen para un uso artístico. Recientemente, la cantante Lali Espósito le pidió permiso para usar una frase en una canción y Moria no tuvo problema. Es por ello que de ahora en más, los artistas deberán pedirle permiso a La One para evitarse problemas.