El motivo por el que los hermanos Ortega faltaron a la boda de Emanuel y Julieta Prandi

Emanuel Ortega y Julieta Prandi dieron el “sí, quiero” en un Registro Civil de San Isidro, rodeados por sus familiares más cercanos. Sin embargo, la ausencia de los hermanos del cantante no pasó desapercibida y causó fuertes repercusiones. La única que asistió al almuerzo que se realizó después de la ceremonia fue Julieta Ortega.

Por qué faltaron los hermanos de Emanuel Ortega a su casamiento con Julieta Prandi

Emanuel Ortega y Julieta Prandi vivieron, este martes 15 de septiembre, un día muy especial al dar el “sí, quiero” en un Registro Civil de San Isidro. La modelo y el músico eligieron una ceremonia íntima para sellar su historia de amor y estuvieron acompañados por sus padres y los hijos que tuvieron con sus parejas anteriores.

No obstante, hubo algunas ausencias que rápidamente llamaron la atención. Se trata de los hermanos de Emanuel Ortega, quienes no estuvieron presentes en el civil. Para evitar rumores de posibles conflictos familiares, Julieta Ortega aclaró que cada uno tenía diferentes compromisos laborales que les impidieron acompañarlos en ese momento.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega, casados y felices

Julieta Ortega no pudo llegar cuando los novios dieron el "Sí, quiero" pero formó parte de la reunión que se realizó después en un exclusivo restaurante de Costanera. Así lo contó a la salida del lugar durante un móvil que brindó a Los Profesionales de Siempre (El Nueve). Acerca de por qué no participó de la boda de su hermano, la artista contó que debió quedarse en su casa ya que se encuentra en plena obra.

De todos modos, reveló que que le había avisado previamente a Emanuel Ortega que no iba a poder asistir al Registro Civil. Al ser consultada por cómo se enteró del casamiento, Julieta Ortega expresó: “Me avisaron el miércoles pasado”. Y, entre risas, agregó: “O sea que me enteré hace dos minutos”.

Julieta Ortega

Al igual que sus hermanos que no pudieron asistir, Julieta Ortega posee una ajetreada agenda laboral. Actualmente, se encuentra trabajando en la producción ejecutiva de una película que Luis Ortega filmará el próximo año y trabaja junto a su otro hermano Martín en un emprendimiento inspirado en la trayectoria de su padre, Palito Ortega. Ambos lanzaron una tienda online de merchandising que transforma diferentes elementos de la carrera del cantante en piezas de diseño para sus fanáticos.

Luis Ortega

Otra de las ausentes fue Rosario Ortega, quien tampoco pudo acompañar a su hermano Emanuel durante la ceremonia civil. La cantante se encuentra enfocada en sus proyectos musicales y en su nuevo ciclo de streaming, Piano Bar, en Hispa. A su agenda profesional se suma otro proyecto que comparte con su hermana Julieta: ambas trabajan en una cápsula de ropa que será presentada en octubre.

Julieta, Martín y Rosario Ortega

Por su parte, Sebastián Ortega tampoco estuvo presente en el evento. El productor se encuentra actualmente trabajando en la tercera temporada de En el barro, la serie de Netflix que continúa con su producción. Las exigentes jornadas de grabación y los compromisos vinculados a la ficción habrían complicado su llegada a la boda.

Julieta y Sebastián Ortega

Palito Ortega y Evangelina Salazar, presentes en la boda de Emanuel y Julieta Prandi

Los que sí acompañaron a Emanuel en esta fecha especial fueron sus padres, Palito Ortega y Evangelina Salazar. Ambos se mostraron muy contentos durante la celebración y tuvieron una actitud amable con la prensa que se acercó para cubrir el casamiento. De hecho, en diálogo con Primicias Ya (América TV), el músico aclaró sobre las ausencias del resto de sus hijos: "Cada uno está con sus compromisos y por eso es muy difícil reunirnos a todos".

Palito Ortega y Evangelina Salazar estuvieron presentes en la boda de Emanuel y Julieta Prandi

De esta manera, se conocieron los motivos por los que los hermanos Ortega faltaron a la boda de Emanuel y Julieta Prandi. Tanto Palito Ortega y su hija Julieta contaron que Martín, Luis, Sebastián y Rosario se encontraban cumpliendo con sus proyectos laborales y que, lejos de tratarse de un distanciamiento familiar, esta vez no pudieron coincidir para reunirse todos juntos.