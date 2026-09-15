Julieta Prandi y Emanuel Ortega decidieron dar un paso más en su historia de amor. Los artistas se casaron por civil este martes 15 de septiembre, consolidaron aún más su vínculo y organizaron un evento íntimo para celebrar con su entorno más cercano.

El soñado álbum de fotos de la boda de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Después de seis años de amor, Julieta Prandi y Emanuel Ortega dieron el "Sí, quiero" este martes 15 de septiembre y formalizaron su relación en una ceremonia civil realizada al mediodía en San Isidro. La pareja eligió mantener el casamiento bajo un estricto perfil bajo y compartir este momento únicamente con sus familiares y amigos más cercanos.

La noticia había trascendido apenas unas horas antes de la ceremonia, cuando Ángel de Brito confirmó en LAM (América TV) que la conductora y el cantante se casarían hoy. Según explicó el periodista, la intención de los protagonistas era mantener la boda en secreto para evitar la presencia de la prensa y disfrutar de la jornada en intimidad.

Las mejores fotos del íntimo casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega (Crédito: RS Fotos)

Finalmente, las primeras imágenes del casamiento comenzaron a circular y mostraron a los recién casados ingresando al Registro Civil, dentro del mismo y a la salida. La actriz y el músico estuvieron acompañados por parte de su entorno en una fecha muy especial. La celebración estuvo muy lejos de los grandes eventos multitudinarios y respondió al perfil reservado que ambos mantuvieron durante buena parte de su relación.

Las mejores fotos del íntimo casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega (Crédito: RS Fotos)

Para la ocasión, Julieta Prandi se alejó del clásico vestido de novia y eligió un sofisticado conjunto de dos piezas en color marfil. La conductora llevó un blazer de solapas amplias y un pantalón fluido de acabado satinado, acompañado por delicados detalles de encaje blanco.

La top model completó el estilismo con zapatos blancos en punta, un ramo silvestre de rosas blancas y rosadas con follaje verde y un clutch en tono caramelo. La elección reforzó el espíritu relajado y elegante que tuvo la celebración. Emanuel Ortega, en tanto, apostó por una propuesta clásica pero descontracturada: traje oscuro, polera negra de cuello alto y zapatos de cuero marrón claro. Sumó anteojos de sol oscuros para completar el look.

Las mejores fotos del íntimo casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega (Crédito: RS Fotos)

Quiénes acompañaron a Julieta Prandi y Emanuel Ortega en el día de su casamiento

La lista de invitados al casamiento por civil de Julieta Prandi y Emanuel Ortega fue reducida y estuvo integrada por las personas más cercanas a la pareja. Por parte de la actriz estuvieron sus hijos, sus padres, su hermana y una amiga íntima. El músico, por su parte, estuvo acompañado por sus padres, Ramón “Palito” Ortega y Evangelina Salazar, los hijos que tuvo con Ana Paula Dutil, su hermana Julieta Ortega y algunos amigos.

Palito Ortega, Evangelina Salazar e India Ortega, la hija de Emanuel. (Crédito: RS Fotos)

Después de la ceremonia, los recién casados tenían previsto compartir un almuerzo en un restaurante de San Isidro junto a sus seres queridos. Lejos de realizar una gran fiesta como los tradicionales casamientos de famosos, Julieta Prandi y Emanuel Ortega decidieron celebrar en un ámbito privado y familiar. De hecho, su entorno se enteró de la boda hace pocos días.

Las mejores fotos del íntimo casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega (Crédito: RS Fotos)

Cabe recordar que la historia de amor de Julieta Prandi y Emanuel Ortega comenzó en 2020, durante la pandemia, de una manera inesperada. El cantante vio una fotografía que la presentadora había publicado después de un viaje a Cuba y decidió escribirle por Instagram. Como no se seguían mutuamente, el mensaje llegó a la bandeja de solicitudes no deseadas de ella.

A partir de ese primer contacto comenzaron a conversar y el vínculo avanzó rápidamente. Durante los primeros meses mantuvieron el contacto a distancia hasta que finalmente pudieron encontrarse personalmente en Buenos Aires. La relación se hizo pública ese mismo año y, con el tiempo, ambos comenzaron a construir una vida en común.

Las mejores fotos del íntimo casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega (Crédito: RS Fotos)

Actualmente, llevan seis años de relación y cuatro de convivencia, y durante este tiempo consolidó además una familia ensamblada junto a los hijos de ambos: Julieta es mamá de Mateo y Rocco, mientras que Emanuel tiene a India y Bautista. En resumen: su vínculo se consolidó con los años y este martes 15 de septiembre celebraron su íntimo casamiento junto a sus seres queridos.