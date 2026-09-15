Así es el cuarto gamer de Nicolás Cabre y Rocío Pardo: Estilo futurista, simulador de carreras y sillón comfy

Nicolás Cabré y Rocío Pardo sorprendieron a sus seguidores al mostrar un espacio especialmente diseñado para disfrutar de los videojuegos y el entretenimiento en casa. La pareja compartió imágenes de su cuarto gamer, una habitación que combina tecnología, comodidad y una llamativa ambientación futurista.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo crearon un cuarto gamer con tecnología de última generación

Nicolás Cabré y Rocío Pardo compartieron en sus redes sociales imágenes de un espacio soñado para los fanáticos de los videojuegos. Con una estética futurista, luces de neón, tecnología de última generación y rincones pensados para relajarse, la pareja mostró cómo es su increíble cuarto gamer. “Y así les compartimos el altillo que se convirtió en Sala Gamer”, anunció el actor en su posteo de Instagram junto a un video que recorre el lugar.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo//Instagram

La habitación se caracteriza por un ambiente oscuro, moderno y envolvente. La iluminación principal proviene de varias tiras de luces LED en tonos morados, rosas y azules, que recorren las paredes y el techo. La combinación de colores genera una atmósfera futurista y convierte al espacio en un escenario ideal para disfrutar de largas sesiones de juego.

En el centro del cuarto se encuentra una silla gamer ergonómica, ubicada frente a una pantalla de gran tamaño. En las imágenes, Nicolás Cabré aparece jugando a un videojuego, completamente concentrado en la partida. Son dos pantallas gigantes de en acción y se transforma en uno de los principales puntos de atención de la habitación.

Nicolás Cabré mostró el simulador de carreras en su nuevo cuarto gamer//Instagram

El equipamiento tecnológico es un simulador de carreras, uno de los elementos más llamativos del cuarto. La propuesta permite recrear la experiencia de estar al volante, con una estructura especialmente diseñada para jugar títulos de conducción. Este dispositivo aporta una cuota de realismo y convierte el espacio en una verdadera sala de entretenimiento.

Las pantallas gigantes del nuevo cuarto gamer de Nicolás Cabré y Rocío Pardo//Instagram

Nicolás Cabré y Rocío Pardo decoraron su nuevo cuarto con un sillón comfy, una alfombra muy particular y varios objetos futuristas

En las imágenes compartidas por Nicolás Cabré en su cuenta de Instagram se puede apreciar una decoración futurista y algunos elementos modernos que hacen de este cuarto gamer un espacio cómodo y de entretenimiento. No hay elementos recargados: cada objeto parece estar colocado para cumplir una función o aportar a la estética general.

El sillón comfy de Nicolás Cabré y Rocío Pardo//Instagram

Sin lugar a dudas, uno de los elementos más destacados es el sillón comfy que se encuentra en un costado de la habitación. Se trata de una especie de sofá lila con un almohadón en forma de joystick en tono blanco con los clásicos botones en colores. También se puede ver un personaje de videojuego y una pequeña lámpara, objetos que aportan personalidad al ambiente.

El cuarto gamer de Nicolás Cabré y Rocío Pardo//Instagram

El piso también tiene un papel destacado con una alfombra de diseño de ajedrez en blanco y negro ocupa buena parte del suelo y contrasta con la iluminación de colores. El patrón elegido refuerza el estilo moderno del cuarto y combina con la paleta oscura de las paredes y los muebles. Además, en el sector derecho hay una mesa con distintos objetos vinculados al mundo gamer, posiblemente accesorios, controles y otros dispositivos tecnológicos.

Con las imágenes publicadas en sus redes sociales, Nicolás Cabré y Rocío Pardo dejaron ver un rincón íntimo de su hogar e impactaron a sus seguidores con una propuesta que combina entretenimiento, diseño y confort. Entre el simulador de carreras, las pantallas, el sillón comfy lila y las luces de neón, el cuarto gamer se presenta como un espacio ideal para vivir una experiencia inmersiva sin salir de casa.