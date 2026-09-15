Así es el formato de reality de las hermanas Kardashian que eligió Wanda Nara para su nueva serie

Wanda Nara volvió a dejar anonadados a sus más de 17,6 millones de seguidores al anunciar el estreno de su propio docu-reality por la pantalla de Disney+. De inmediato, todas las miradas se posaron sobre el formato que la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) eligió para llevar su vida privada a la pantalla: una fórmula que se convirtió en un fenómeno internacional y que fue furor hace casi 20 años.

De qué se trata el docu-reality de Wanda Nara

La nueva producción de Wanda Nara tendrá seis episodios y buscará mostrar distintos aspectos de su vida personal y profesional. De acuerdo con la información difundida por Disney+, las cámaras acompañarán a la empresaria durante los próximos meses en distintos escenarios de Argentina, Italia y Uruguay, tres países que forman parte de su vida personal, como laboral.

Wanda Nara | Instagram

La propuesta permitirá seguirla de cerca en sus diferentes facetas, desde su rol como mamá hasta su actividad como empresaria y figura mediática. La plataforma adelantó que el docureality tendrá un tono íntimo y revelador, con acceso a situaciones de su entorno más cercano y a momentos vinculados con sus proyectos profesionales.

El proyecto representa, además, un nuevo paso en la relación de Wanda con la televisión y las plataformas de streaming. En los últimos años, la conductora amplió su presencia frente a las cámaras y sumó experiencias en distintos formatos. Actualmente también se encuentra vinculada a MasterChef Celebrity, mientras que anteriormente encabezó junto a Darío Barassi la versión argentina de Love Is Blind.

A diferencia de esos formatos, en esta oportunidad Wanda será el centro absoluto de la historia. No se tratará de conducir un programa ni de acompañar a un grupo de participantes, sino de convertir su propia vida en el eje de una producción que recorrerá diferentes ámbitos de su rutina. La plataforma anticipó que también estarán presentes sus vínculos y las actividades que desarrolla fuera de las cámaras.

El formato de docu-reality que eligió Wanda Nara inspirada en las Kardashian

El antecedente internacional que aparece de manera casi inevitable es el de la familia Kardashian-Jenner. Keeping Up With the Kardashians se estrenó en 2007 y durante dos décadas registró buena parte de la vida privada, sus relaciones, maternidades y proyectos comerciales.

La comparación resulta especialmente llamativa porque Wanda Nara llega a Disney+ con una propuesta que comparte algunos de esos elementos: una figura pública como protagonista, el acceso a su entorno personal y profesional y una narración construida alrededor de su propia vida. Sin embargo, en este caso la historia estará concentrada en una sola protagonista y contará, por el momento, con seis episodios confirmados.

Wanda Nara anunció la realización de su docu-reallity | Instagram

Para la presentadora, el desafío también implica trasladar a una producción audiovisual una exposición que hasta ahora había manejado principalmente desde sus redes sociales y sus apariciones en la TV. La influencer construyó allí buena parte de su vínculo con el público, al compartir imágenes de sus viajes, proyectos, momentos en familia y distintas etapas de su vida. Ahora, esa mirada sobre su día a día tendrá una estructura propia y llegará a una plataforma de alcance internacional.

La estrategia de Disney+ también coincide con una etapa de fuerte presencia de figuras vinculadas a la cultura popular dentro de sus producciones de telerrealidad. De hecho, la plataforma acaba de estrenar The Girls: un proyecto de Khloé Kardashian, una nueva serie que lleva las cámaras al círculo íntimo de Khloé y sus amigas, con historias relacionadas con maternidad, relaciones, negocios y exposición mediática.

Reality de The Kardashians | Créditos: Hulu-YouTube tráiler oficial

En el caso de Wanda Nara, todavía no se conoció la fecha exacta de estreno ni el título definitivo del proyecto. Lo que sí está confirmado es que el rodaje comenzará a recorrer diferentes escenarios y que la producción buscará mostrar una faceta más personal de una de las figuras con mayor exposición pública del país.