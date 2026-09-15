La emoción de Palito Ortega y Evangelina Salazar por el casamiento de Emanuel y Julieta Prandi: “La relación fue fantástica”

Este martes 15 de septiembre, Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron por civil en una ceremonia íntima, rodeados de sus familiares y seres queridos. Entre los invitados estuvieron presentes Palito Ortega y Evangelina Salazar, quienes brindaron algunas declaraciones a Intrusos (América TV) en las inmediaciones del Registro Civil de San Isidro, una vez finalizada la boda, y pusieron en palabras la felicidad que les genera el casamiento del músico y la actriz.

La palabra de Palito Ortega y Evangelina Salazar tras el casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Con una lista de tan solo 36 invitados, Julieta Prandi y Emanuel Ortega dieron el ¡sí, quiero! en el Registro Civil de San Isidro. Entre ellos estuvieron Evangelina Salazar y Palito Ortega, quienes se mostraron sonrientes y expectantes durante toda la ceremonia. En este marco, el mítico matrimonio fue abordado por el móvil del ciclo de espectáculos que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, donde compartieron sus sentimientos y las primeras sensaciones que les despertó esta celebración, que marcó un nuevo capítulo en la historia de amor de su hijo con la artista.

Evangelina Salazar y Palito Ortega en el casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega | Créditos: RS Fotos

“Estoy muy feliz. Muy... estamos felices, felices. Y ellos también, que es lo más importante”, dijo visiblemente emocionada Evangelina. Acto seguido, el cantante agradeció la presencia del programa en este día tan especial para todo el clan. “Gracias, América, por estar presente acá acompañándonos en este día tan importante para nosotros, de ver a nuestros hijos que van haciendo su vida, van formando su familia y, gracias a Dios, los podemos acompañar”, remarcó.

En esta línea, aseguraron que los recién casados habían tomado la decisión de mantener su casamiento en secreto. Incluso algunos integrantes de su familia se habían enterado la noche anterior. Asimismo, ante la ausencia de los hermanos del productor, la esposa de Palito añadió: “Tenían todos compromisos. Pero creo que una está por venir, Julieta, que es la que puede”. No obstante, Luis, Martín y Julieta Ortega estuvieron presentes, mientras que Luis fue el encargado de llevar a cabo la filmación.

Evangelina Salazar y Palito Ortega Junto a India y Bautista Ortega, hijos de Emanuel | Créditos: RS Fotos

La emoción de Evangelina Salzar y Palito Ortega por el casamiento de su hijo

Respecto a cómo la recibió la familia Ortega a Julieta Prandi y cómo vio la relación de su hijo Emanuel con ella desde el principio, Evangelina Salazar respondió con certeza: “La relación fue fantástica desde el primer día que la conocí. Y tiene unos hijos maravillosos, unos chicos tan bien criados, tan amorosos, inteligentes. Estamos muy contentos de que estén en nuestra familia.

Finalmente, hizo hincapié sobre cómo se enteraron de la noticia del casamiento, reveló: “Me lo dijeron primero Julieta y después Emanuel. Muy felices, estoy feliz, toda la gente acá estaba tan contenta. Julieta lo merece, merece tener un buen compañero, mi hijo es muy buena persona, entonces estoy contenta. Son los dos el uno para el otro”,

De esta manera, en compañía de Evangelina Zalazar y Palito Ortega, Julieta Prandio y Emanuel Ortega se casaron por civil este 15 de septiembre. A través de una ceremonia íntima que reunió tan sólo 36 invitados, el flamante matrimonio coronó su historia de amor de seis años y cuatro de convivencia. La modelo y el músico conformaron una familia ensamblada, ampliando el numeroso cupo del clan Ortega, manteniendo su romance alejado del foco mediático.