Lejos del polo, el nuevo proyecto de Myla Cambiaso que la une al mundo beauty

A sus 16 años, Myla Cambiaso demuestra que los límites no existen. Conocida por pertenecer a una de las familias más emblemáticas del deporte nacional -es hija de la empresaria y referente de la moda María Vázquez y de la leyenda máxima del polo Adolfito Cambiaso-, la adolescente expande sus horizontes profesionales con total naturalidad. La joven decidió dar un paso muy firme hacia la industria cosmética al presentar en sociedad su propia crema hidratante durante un exclusivo.

Myla Cambiaso acompañada por su mamá María Vázquez y su hermana Mía

Myla Cambiaso: Un nombre con historia familiar y un desarrollo a medida

Lejos de tratarse de una incursión superficial o pasajera, el proyecto nació desde el entusiasmo genuino que Myla siente por el cuidado de la piel desde su infancia. La idea cobró forma definitiva cuando, muy bien aconsejada por su madre, visitó el consultorio de la dermatóloga y especialista en estética Verónica Rossi para tratar cuestiones de dermis. Aquella consulta inicial se transformó rápidamente en una sociedad creativa de enorme complicidad y talento compartido en el laboratorio.

En la presentación del producto, Myla Cambiaso junto a la dermatóloga Verónica Rossi

Según la joven contó a TN, "Siempre fui muy curiosa con el tema, me encanta todo lo que tiene que ver con la piel, hice muchos cursos de maquillaje y Vero me propuso hacer una cápsula beauty y arrancamos con Sentí 22". El producto lleva el nombre de Sentí 22, una denominación muy especial que esconde un tierno homenaje a sus raíces y afectos. La joven eligió bautizarlo así en honor directo a una cría de caballos propia que lleva ese nombre, combinándolo además, una cifra sumamente significativa que coincide con la fecha exacta de su cumpleaños.

Tras un año entero de intenso trabajo codo a codo en el laboratorio junto a profesionales, lograron dar con una fórmula magistral de hydrating milk ideal para todas las edades. Está compuesta por ingredientes nobles y naturales como caléndula, ceramidas, manteca de karité, vitamina E, centella asiática y aceite de jojoba, garantizando una hidratación profunda y saludable.

Myla Cambiaso: Entre la moda, los caballos y el orgullo familiar

El flamante desembarco en el universo de la cosmética es apenas una de las múltiples facetas que ocupan la rutina diaria de Myla. Con una madurez y una organización sorprendentes, la adolescente logra equilibrar perfectamente sus obligaciones escolares cotidianas con sus dos grandes pasiones: el diseño y el alto hándicap. En paralelo con su faceta como flamante empresaria beauty, afianza su camino como referente de estilo juvenil y trabaja activamente en el diseño de una cápsula de indumentaria junto a una reconocida marca del mercado.

El producto de skincare de Myla Cambiaso, Sentí 22

El evento de presentación estuvo marcado por la profunda emoción y el respaldo constante de su círculo más íntimo. En este sentido, su mamá, María Vázquez, compartió su enorme orgullo a través de las redes sociales con un cálido posteo donde expresó: "Listas para acompañar a Myla en un día muy especial. Lanzamiento de Sentí 22, su primer producto de skincare. Felicitaciones Myla Cambiaso, Verónica Rossi estética y gracias a todos los que nos acompañaron".

Mientras tanto, el deporte continúa ocupando un lugar absolutamente central en su vida y en sus metas a corto plazo. Después de foguearse con éxito en exigentes torneos internacionales disputados en Europa, se prepara con entusiasmo para disputar el próximo Abierto Femenino en Palermo, consolidando su lugar dentro de la élite del polo. Lejos de detenerse, Myla Cambiaso demuestra cada día que la disciplina, la frescura y la pasión son los mejores aliados para construir un camino propio y sin techo.