Todo lo que no se vio de la boda secreta de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: invitados, looks y los momentos más emotivos

La historia de amor que protagonizan Julieta Prandi (45) y Emanuel Ortega (48) no resulta una más. Su primer contacto fue por Instagram, en 2020, en plena pandemia, cuando empezaron a intercambiar mensajes. Las diarias charlas se extendieron a interminables conversaciones telefónicas que luego pasaron a relajados encuentros café mediante.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi durante la ceremonia íntima.

La modelo, actriz y conductora es madre de dos hijos, Mateo (15) y Rocco (11), fruto de su conflictiva relación con Claudio Contardi, mientras el cantante y productor es padre de India (21) y Bautista (24), de su unión con Ana Paula Dutil. La relación se fue afianzando y apenas seis meses después confirmaron el romance.

“Es un amor que llegó con total naturalidad, en el momento más oportuno… Es una relación nueva y estoy segura que está creciendo sobre buenos cimientos… ¡Y siento que me enamoré para siempre!”, confesaba por ese entonces la bella Julieta. Quien tampoco dudó en revelar “Me parecía una bomba desde que era adolescente”, cuando ella lo veía en una telenovela que él protagonizaba por Telefé.

La decisión más importante de Julieta Prandi y Emanuel Ortega luego de seis años de amor

Transcurrieron seis años desde aquellos inolvidables momentos en los que comenzó su historia en la que no dudaron en apostar por la convivencia. “Emanuel es sencillo, honesto, hablamos el mismo idioma y me enamora su simpleza”, vuelve a repetir cuando aún hoy se le pregunta por su pareja.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega llegan a su ceremonia.

Por esa razón, al superar los seis años de novios, decidieron dar un paso más y pasar por la Dependencia Municipal ubicada en la calle Juan Marín, a unas cuadras de la estación de tren de San Isidro. Puntualmente, sobre el mediodía del martes 15 de septiembre, la pareja llegó al lugar luciendo como unos modernos novios con outfits que combinaban elegancia y romanticismo con toques del tradicional look nupcial.

Los looks de Julieta Prandi y Emanuel Ortega en su boda secreta

Julieta llevó un blazer entallado sobre una musculosa lencera con encaje en el escote, y pantalón amplio que repetía las aplicaciones de encaje sobre el ruedo. Completó su arreglo con stilettos al tono, el cabello suelto con ondas marcadas y un make up muy natural. Mientras en sus manos llevó un gran ramo de flores rosas y blancas atadas con una larga cinta. Mientras el novio apostó por un estilo más clásico y sobrio con traje azul oscuro que combinó con sweater negro de cuello alto y zapatos marrones, más gafas oscuras.

Un fuerte abrazo y un largo beso sellaron las palabras del juez.

“¡Estoy viviendo este momento con mucha paz… Porque es un momento muy esperado y elegido!”, exclamó Julieta ya con su libreta matrimonial en mano luego de concluir la ceremonia.

Así fue el íntimo casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Un momento en el que, por supuesto, las familias ocuparon un lugar preferencial. Evangelina Salazar y Palito Ortega fueron de los primeros en llegar y los últimos en irse, porque no querían perder ningún detalle del casamiento de su hijo.

Palito Ortega y Evangelina Salazar en la ceremonia secreta de su hijo Emanuel.

De allí, los flamantes “marido y mujer” partieron con un pequeño grupo de allegados, entre los que se encontraban los padres de la novia, Cristina y Eduardo Prandi, y su hermana Natalia, Julieta Ortega y su hijo Benito (que se sumaron en el festejo) entre otros…

A la izquierda, Palito y Evangelina con sus nietos India y Bautista Ortega. A la derecha, Emanuel Ortega y Julieta Prandi frente al restó.

Un exquisito menú preparado por el restó de Maloys de Martinez volvió a reunir a la familia en pequeñas mesas que, más tarde, gracias al cálido solcito de la jornada, se trasladaron al verde parque frente al Río de La Plata.

“¡Estamos muy felices! ¡Es un día de mucha felicidad y emoción!”, aseguró el músico. Mientras la bella novia agregó sin dudarlo: “No le avisamos a nadie del casamiento hasta ayer… Porque queríamos que fuera algo chico y que estuviera el que pudiera venir. En realidad fue adrede, porque queríamos algo muy tranquilo”.

A la izquierda, Julieta Ortega saluda a su hermano Emanuel. A la derecha, Natalia Prandi llega a la ceremonia,

Y el flamante matrimonio coincidió en que contar con la compañía de Evangelina y Palito le sumó emoción a la reunión. “¡Ellos son lo más! ¡Es bueno tenerlos hoy acá, junto a nosotros, y con salud!”, agregaron. La luna de miel en Miami quedó postergada para dentro de un par de semanas por compromisos de trabajo de Julieta.

De esta manera, Julieta Prandi y Emanuel Ortega sellaron su historia de amor. Fue una boda íntima y casi secreta, pero que reunió algunas de las personas mas importantes de su vida y significó el inicio de una nueva etapa en su vida de pareja.

Fotos: rsfotos y unaragency/antu divito.