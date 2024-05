Marina Calabró y Rolando Barbano confirmaron su relación hace algunos meses y se mostraron por primera vez en público en el cumpleaños de Yanina Latorre.

Pero lo que parecía una emocionante historia de amor tuvo su final abrupto cuando la periodista confirmó la noticia en la emisora El Observador 107.9.

Los motivos de la separación de Marina Calabró y Rolando Barbano

Lo cierto es que este desenlace tiene un motivo penoso y desde Gossipeame confirmaron qué es lo que pasó entre los periodistas. "Me cuentan que Barbano tendría intenciones de volver con la ex, madre de sus hijos y ella estaría dispuesta. Se ve que el inicio de la relación no habría sido con fechas tan claras", agregaron desde la cuenta de Instagram.

El incómodo cruce de Marina Calabró y Rolando Barbano

Marina Calabró y Rolando Barbano integran el equipo de Lanata Sin Filtro y ambos son empleados de Radio Mitre.

Debido a esta tensa situación, los periodistas no compartieron el mismo lugar por lo que Marina hizo su habitual columna desde la casa de Jorge Lanata y Barbano desde el estudio en Mitre.

Finalmente, Marina Calabró habló en A la tarde sobre lo sucedido y contó que no fue ella la que tomó la decisión de separarse. "No fue una decisión que tomé yo, se dio así en una charla entre los dos, y la verdad es que no tengo mucho para contarles. No tengo qué ocultar porque no pasó nada, si hubiera pasado algo estaría, no sé, ocultándome, pero no tengo por qué ocultarme porque no hay nada para contar", disparó.