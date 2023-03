Muna Pauls cumple 14 años y Gastón Pauls compartió un tierno video de su infancia para celebrarlo

Hoy 14 de marzo Muna Pauls está cumpliendo 14 años y Gastón Pauls, ex pareja de Agustina Cherri, compartió un tierno video de su infancia para celebraron. Con una dedicatoria, Gastón posteó un video de Muna asombrándose por el fuego.

En el video se puede observar a Muna Pauls de bebé cantando la canción de Feliz Cumpleaños, en uno de sus primeros cumpleaños, mientras que Gastón le acercaba un encendedor para que soplara su velita. Lo tierno y gracioso del video es que, cada vez que el encendedor se apagaba, Muna se sorprendía causando carcajadas en su padre. "Ojalá nunca dejes de sorprenderte con el juego del fuego. Ahí está todo", expresó su padre.

"Yo, mientras tanto, seguiré yendo de tu mano porque así todo es más fácil. Ofrezco la mía de Padre, compañero, amigo, admirador, fan porque es lo que más disfruto en la vida. Ir de tu mano es el viaje más maravilloso de mi existencia. Lo único que realmente me importa a esta altura de la historia es que seas VOS", fue la dedicatoria del actor a su hija Muna.

Muna y Gastón Pauls

Muna Pauls es una de las artistas argentinas en formación. En varias oportunidades, Agustina Cherri compartió videos de ella cantando y alcanzando notas agudas que demuestran el increíble talento que tiene la pequeña de tan solo 14 años. Hace unos meses, Muna viajó a Nueva York para seguir formándose en este ámbito.

El saludo de Agustina Cherri a Muna Pauls

Así como su padre la felicitó en las redes sociales, Agustina Cherri no se quedó atrás. La actriz compartió otro video de los cumpleaños infantiles de su hija, pero en este ya no se sorprendía por el fuego. "Gracias por todo lo que me enseñas, perdón por a veces no estar a la altura, sos todo para mi, mi bebé, mi compañera, mi orgullo, mi amor. Te amo. ¡Felices 14 años aunque ya estemos organizando los 15 ja!", escribió Agustina en su perfil de Instagram.

