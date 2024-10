El lunes por la noche, Santiago Korovsky, protagonista de "División Palermo", comunicó una dolorosa noticia a todos los fanáticos de la serie cómica. Nilda Sindaco, la actriz que interpretaba a Betty, falleció. Este momento golpeó a los seguidores de la exitosa comedia de Netlfix, quienes también expresaron su dolor. Sin embargo, lo que más lastimó fue la dura despedida del director y actor.

Murió "Betty", de División Palermo: el triste adiós de Santiago Korovsky

Santiago Korovsky y Nilda Sindaco siempre tuvieron una amistad especial. Ambos se conocían desde antes de "División Palermo", pero pudieron compartir el éxito al protagonizarla juntos. En muchas de sus escenas, se notaba la complicidad que había entre ambos, y las risas salían más naturales de lo que creían. Debido a esto, y tras enterarse de la terrible noticia, el director y actor decidió escribir un posteo para la actriz, y compartió tiernas imágenes de ambos en varios momentos.

"Hace unos días se fue Nilda, la Betty más linda que División Palermo hubiese podido tener", comenzó el escrito. Y sumó: "Era una persona brillante, sensible y de las mejores actrices que conocí. Fue mi amiga durante 15 años y al final me pude dar el lujo de actuar con ella". Finalmente, concluyó con un adelanto, que terminó de destruir los corazones de los fanáticos. "Mientras edito sus escenas de la segunda temporada y escucho sus mensajes de audio dónde me hacía reír, me doy cuenta que la voy a extrañar mucho", reveló.

¿De qué murió Nilda Sindaco?

Si bien no trascendió la causa de muerte, Nilda Sindaco ya había contado en otras ocasiones la dura situación que atravesaba, internada en un neuropsiquiátrico. Según explicó, estuvo un año en el Hospital Borda y 10 años fuera. "Pasaron cosas y volví a caer. Me tuve que internar acá en el Hospital Moyano, donde estuve tres años, hice teatro con el grupo en Mar del Plata y tantas cosas. Después me fui, estuve 10 años externada y volví a caer. Salí hace dos años, hice la serie lo más bien y me agarró EPOC después de la serie. Me deprimí mucho, y al deprimirme tanto, sentí que tenía que internarme de nuevo", expresó.

Nilda Sindaco se despidió de todos los fanáticos, pero dejó para el recuerdo una gran serie que se volvió un éxito a nivel nacional. "División Palermo" sacará una segunda temporada en Netflix y será en honor a todo el talento que tenía. Sin embargo, y a pesar de todo el esfuerzo, esto no impide que sus compañeros, como Santiago Korovsky, sientan el dolor de haberla perdido.

A.E