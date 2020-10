Murió el DJ británico Cookie Monsta

El DJ de dubstep Tony Cook, más conocido como DJ Cookie Monsta, murió a los 31 años. La triste noticia la dio a conocer su discográfica, Circus Records, mediante un comunicado en su cuentas oficial de Twitter.

“Nuestro querido Tony Cook (conocido como Cookie Monsta) nos ha dejado. Estamos desolados, no hay palabras que puedan contener nuestros sentimientos en un día como este. Todos nuestros pensamientos están con la familia y amigos de Tony, y nuestro corazón especialmente está con el hijo de Tony, Olly, el mini Monsta”, asegura el comunicado de la reconocida firma británica.

“El mundo te extrañará Cookie, te vamos a extrañar mucho hermano”, concluye el mensaje publicado en Twitter por Circus Records, que por respeto a la familia del músico no volverá a brindar más información hasta que sus seres queridos lo indiquen.

Con este comunicado la discográfica anunciaba la muerte.

En 2019 el propio artista confesó que estaba luchando con problemas de salud mental, que lo obligaron a cancelar shows que tenía previsto en ese momento para tomar un descanso y asegurarse de una pronta recuperación en Inglaterra.

“Durante el último año he estado luchando con problemas de salud mental, en las últimas semanas y meses esto se ha vuelto más difícil que nunca”, dijo hace un tiempo el artista en sus redes sociales.

“No estuve muy activo últimamente porque he estado tratando de resolver mis problemas lejos del resplandor de las redes sociales. Desafortunadamente no he progresado tanto como esperaba, así que he decidido que necesito tomarme un descanso más largo de la escena”, añadió Cookie en su publicación.

Meses más tarde, en agosto de 2019 precisamente, manifestó en sus redes sociales que se sentía mejor y que continuaría con su carrera “con más confianza y pasión que nunca”.