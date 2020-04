Murió el padre de Flor Peña

Flor Peña atraviesa un mal momento y este lunes se confirmó la muerte de su padre, quien falleció hace escasas horas después de una dura batalla con el cáncer. Julio Peña se encontraba internado hace unos días, y en el último tiempo sufrió altibajos. La noticia la dio Angel de Brito en LAM y logró paralizar a todo el ambiente.

"Mi papá está muy enfermo y uno empieza a revisar cómo fue la relación. Hoy tenemos la posibilidad de encontrarnos en otro lugar. Siempre fue un tipo muy duro, con muchos valores y honesto pero poco cariñoso. Se enfermó y me di cuenta de cosas que no había notado antes, como que la fuerza que tengo viene de él y no de mi madre como yo creía. Dijeron que no le quedaba nada de vida, y ya lleva dos años. Le está ganando todos los días", dijo la actriz en una de sus últimas apariciones en televisión.

La noticia de la enfermedad llegó en junio de 2019, cuando Flor hizo pública la situación y aseguró que iban a luchar con todas las herramientas posibles: "Hace exactamente un año le diagnosticaron a mi padre un cáncer terminal. Él siempre tan canchero y jovial, tan lleno de ganas de vivir y disfrutando la vida, de pronto peleando contra la muerte. Nos devastó.Lo acompañamos en su proceso de sanación con todo nuestro amor. Lo único que queríamos era que no sufra. Y mi viejo la peleó, porque no quería irse todavía", dijo por aquel momento en un sentido posteo de Instagram.