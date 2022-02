Murió Isabel Torres: la legendaria actriz española que inmortalizó a Cristina "La Veneno"

La legendaria actriz y referente de la comunidad LGTB+, Isabel Torres, una de las protagonistas de la serie Veneno, murió este viernes a raíz de un cáncer a los 52 años.

“Despedimos a Isabel. Aunque su familia y amigos sentimos profundamente su pérdida, sabemos que allá donde vaya se divertirá como solo ella sabe”, reza el comunicado en la cuenta oficial de Instagram de Isabel Torres.

“Gracias por todas las muestras de cariño y preocupación. Se ha marchado sintiéndose muy querida y arropada”, agregó el mensaje compartido por el entorno de Isabel Torres, quien dedicó su vida al mundo del espectáculo.

Isabel Torres, nacida en Canarias, sufría cáncer de pulmón y en noviembre compartió un video en donde se despedía de sus fanáticos, ya que los médicos le habían dado dos meses de vida.

En ese momento, la actriz había expresado: “Si salgo de esta me volveré a conectar, y si no salgo, ha sido un placer conoceros, estar con ustedes y vivir esta experiencia tan bonita llamada vida”. Desde entonces, su estado de salud se mantuvo en reserva.

Isabel Torres ganó popularidad en nuestro país, tras ponerse en los pies de Cristina Ortiz, en la serie Veneno, junto a Jedet y Daniela Santiago. En 2018, le diagnosticaron cáncer de pulmón, y lo hizo público en marzo de 2020, cuando estaba en pleno rodaje de la exitosa serie de Los Javis. En ese entonces le había salido un nuevo tumor en la parte de atrás de la espalda y una célula que tenía en el estómago se le agrandó. Aunque en un principio su salud mejoró y pudo concluir con el rodaje de la serie, en los últimos días la presentadora de televisión y radio, compartió un desgarrador video en Instagram despidiéndose de sus fanáticos.

"Este es el último video que voy a hacer, por lo pronto, para mis seguidores, para todos mis fans, y lo voy a dejar colgado en la red. Porque he estado muy malita y quería decirles cómo estoy" comenzó diciendo Isabel Torres en su video de Instagram.

La activista LGTBIQ+ española reveló que tuvo una metástasis en los huesos y que estuvo internada en los últimos días. Pero ahora se encuentra en la casa de su mejor amiga Maru, quien la está cuidando. “En principio, me han dado dos meses de vida. Si supero estos dos meses, bien. Y si no, pues también, ¿Qué vamos a hacer? La vida es así de caprichosa” agregó.

“Yo quería agradecer a toda la gente que ha estado ahí. Sobre todo, a todos ustedes, a todos mis fans que han estado al lado mío. Siempre me han estado apoyando y quería darles las gracias. Este vídeo es para decirles que les quiero mucho” dijo la actriz nacida en Las Palmas de Gran Canaria.

“La vida es bonita y hay que vivirla. Si salgo de esta me volveré a conectar y si no salgo, ha sido un placer vivir esta experiencia llamada vida. Un beso muy grande, cuídense muchísimo. Nos vemos pronto si dios quiere y si no, nos vemos en el cielo” cerró Isabel.

Jedet, Daniela Santiago, Javier Calvo y Javier Ambrossi, entre otros, le han mandado mensajes de amor, ánimo y fuerza.