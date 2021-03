¿Quienes son los Javis? El dúo que cosecha éxitos mundiales

La exitosa dupla de creadores audiovisuales, más conocidos artísticamente como Los Javis, trabajarán con la misma agencia de representantes que Dua Lipa y Cardi B. No hay duda de que Javier Calvo (30) y Javier Ambrossi (36), están viviendo la mejor etapa de sus vidas. La pareja firmó con CAA, una de las agencias más prestigiosas de Estados Unidos. Ésta podría ser la gran oportunidad de cruzar el océano y conquistar Hollywood.

Los Javis demostraron ser grandes contadores de historias, y hacerlo muy bien. Lograron que su trayectoria los marque con un sello particular. Gracias al exito de Paquita Salas, y participar en los masterclass de la edición española de Operación Triunfo, lo suyo fue apostar por ideas propias, trabajando de lleno en los proyectos que vendrían. Su integridad creativa explica el éxito de taquilla en la versión cinematográfica de La Llamada, el musical. Parece que todo lo que tocan Los Javis lo convierten en oro, y gracias a la bendición que les dejo Veneno, la historia del icono trans de los 90 en la televisión española, lograron llegar a la televisión norteamericana de la mano de HBO Max.

Su nuevo proyecto se trata de Cardo, una serie que será protagonizada por Ana Rujas. Si bien el rodaje aún no comenzó, está programado para el 2021. La historia se centra en los cánones sociales de belleza y cómo afectan al género femenino, lo que genera un vacío generacional en los millenials, las personas nacidas entre los 80 y 90. Cardo no tiene fecha de estreno prevista.

Los Javis: la pareja más creativa de España

Calvo y Ambrossi, que se conocieron por amigos en común, están juntos desde 2010. Una relación personal que comenzó mucho antes que la profesional, los convirtió en una dupla inseparable y en una de las parejas del momento. Gracias a su esfuerzo, trabajando a cuatro manos, lograron ganarse distintos galardones en los premios Goya, Feroz y Ondas, entre varias nominaciones. “Nuestro aniversario nos lo recuerda Facebook” contaron ellos mismos en distintas entrevistas.

Javier Calvo inició su carrera como actor infantil y se hizo popular con Física o Química. Por su parte, Javier Ambrossi también inició como actor en series, como la versión española de Hermanos y detectives o Amar en tiempos revueltos, pero su reconocida “obsesión” fue estudiar periodismo y dramaturgia.

La dupla creativa se distingue por llevar el relato más allá de tradicionalismos culturales, centrándose en la humanidad. Son maestros en venderse en redes sociales, y expertos en crear viralidad a la hora lanzar sus productos. Lograron coronarse como referentes de la originalidad, creando su propio estilo con sus producciones, aunque por momentos rocen el límite mediático.

El furor en las redes sociales de Los Javis

Los Javis utilizan las redes sociales, como plataforma para exponer su vida, sus proyectos y mantener una relación directa con sus seguidores. A @javviercalvo lo siguen más de 669k personas en Instagram, mientras que en twitter lo siguen poco menos de 305k usuarios. Por su lado, @soyambrossi tiene 495k de seguidores en Instagram, y hace algunos años decidió retirarse de la red social del pajarito azul por los mensajes negativos de los haters. “No quiero participar de este juego” fue su último twit.

No solo las críticas explotan en twitter. Distintas figuras y prestigiosos portales, como Vulture y The New Yorker, entre otros, elogiaron las producciones de Los Javis. “Joselito’s communion was EVERYTHING”, declaró la estrella internacional Michelle Visage, jueza del programa RuPaul’s Drag Race. La cantante, al hablar de una escena brillante de Veneno, sólo hizo referencia a la punta del iceberg de una revelación en auge, sobre todo entre las celebridades LGT.



@soyfranferreyra